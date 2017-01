Auf 45 ausgewählten Routen durch die Region

Neustadt. Neue Saison, neue Orientierungshilfen: Alle Prädikatswanderwege der Pfalz auf einen Blick zeigt die neue "Wanderkarte Pfalz", die für die Saison 2017 aufgelegt wurde. In der Übersichtskarte im Maßstab 1:185 000 sind alle 45 Prädikatswanderwege der Pfalz dargestellt - darunter die drei Fernrouten "Pfälzer Höhenweg", "Pfälzer Waldpfad" und "Pfälzer Weinsteig" sowie acht Mehrtagestouren, 24 Tagestouren und zehn Halbtagestouren. Die Neuauflage wurde um 13 neue Strecken in Dahn, Bad Bergzabern, Bruchmühlbach-Miesau, Kusel und Baumholder ergänzt.

Neben den Wegen, die in unterschiedlichen Farben dargestellt sind, zeigt die Karte alle Bahnlinien und Bahnhöfe (darunter die zwölf Wanderbahnhöfe in der Pfalz) sowie rund 250 Sehenswürdigkeiten, die Hütten des Pfälzerwald- Vereins und der Naturfreunde und die 35 Qualitätsgastgeber "Wanderbares Deutschland". Auf der Rückseite sind die Wege nach ihrer Streckenlänge sortiert und mit einer Kurzbeschreibung versehen. Zu jeder Tour gibt es einen Code, mit dessen Hilfe Wanderfreunde auf eine Seite mit Streckenbeschreibungen und Infos zu Hotels und Gastronomie oder direkt in die Rheinland-Pfalz-App gelangen. Die "Wanderkarte Pfalz" erscheint in einer Auflage von 275 000 Exemplaren.

Zeitgleich mit der Wanderkarte sind auch die Neuauflagen der Flyer "Wandern ohne Gepäck" und "Wander-Events" erschienen. "Wandern ohne Gepäck 2017" enthält 13 buchbare Angebote an den Fernwanderwegen und Mehrtagestouren. Im praktischen Taschenformat erscheint wieder der Flyer "Wander-Events 2017", der fast 50 Wanderveranstaltungen zwischen Rhein und Saar vorstellt.

Das Angebot reicht von der klassischen Wanderwoche bis zur thematischen Erich-Kästner-Wanderung. Der Schwerpunkt liegt auf kulinarischen Events wie Wanderungen an der Deutschen Weinstraße, der Panoramawanderung im Pfälzer Bergland oder der Käsekuchenwanderung in Kindenheim.

Die Broschüren sind erhältlich bei Pfalz.Touristik in Neustadt und bei den örtlichen Tourist-Informationen. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 06321/39160 oder per E -Mail an info@pfalz-touristik.de sowie im Internet unter www.pfalz.de. rs