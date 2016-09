Ausstellung ehrt Rudi Altig

Sinsheim. Einen möglichen Sieg bei der Heim-WM - Rudi Altig schreibt ihn bereits vor dem Rennen ab. Mehrfach hat sich der Rad-Profi in der Nacht zuvor übergeben, die üblen Folgen eines verdorbenen Essens. Vor ihm und seinem entkräfteten Körper liegen 274 harte und bergige Kilometer über die Nordschleife des Nürburgrings. Seine Konkurrenten heißen Jaqces Anquetil, Eddy Merckx, Tom Simpson oder Raymond Poulidor.

Doch der gebürtige Mannheimer hält dank Bananen, Babynahrung und seinem schier unbändigen Kampfgeist mit. Kurz vor dem Zielstrich schließt Altig zur Spitzengruppe auf und zieht mit einem unwiderstehlichen Antritt nach über sieben Stunden Fahrzeit doch noch an allen vorbei: Weltmeister! Die mehr als 100 000 Zuschauer an der Strecke sind völlig aus dem Häuschen.

Gedenken an den "Leithammel"

50 Jahre ist der Triumph nun her. Für das Auto & Technikmuseum in Sinsheim ein wunderbarer Grund, in einer Sonderausstellung an das im Juni gestorbene Radsport-Idol zu erinnern. Am morgigen Sonntag, 10 Uhr, wird die Schau von Rudi Altigs Frau Monique und seinem Bruder Willi eröffnet. Beide freuen sich nach Angaben des Museums auf die Ausstellung, da sie ein wunderbarer Ort sei, an dem man an Rudi Altig denken könne.

Gedenken und Andenken - diese Worte hört immer wieder, wer mit Verantwortlichen des Sinsheimer Museums über die Ausstellung spricht. Nur allzu gerne hätten sie und die rund 150 Teilnehmer der zweiten "Tretro"-Fahrt, die am Sonntag um 11.30 Uhr startet, ihren "Leithammel" wieder dabei gehabt: Im vergangenen Jahr hatte Rudi Altig das Feld der Liebhaber historischer Rennräder bei der Tour durch den Kraichgau noch angeführt. Nun kurbeln Rad-Größen wie Udo Bölts, Hennes Junkermann, Hanka Kupfernagel, Erik Zabel oder Klaus-Peter Thaler in Erinnerung an den Ex-Weltmeister über die Straßen.

Im Museum dürfen sich Radsportfans derweil auf Originaltrikots, Räder und Auszeichnungen von Rudi Altig freuen. Auf einem Rundgang informieren Fotos und Texttafeln über Karriere und privaten Lebensweg.

Die auf 200 Quadratmetern aufgebaute Sonderschau ist Teil der Radsportausstellung von Radsportfan Jockel Faulhaber aus Kaiserslautern, die seit 2014 im Museum zu sehen ist. Sie wurde von Rudi Altig sehr gefördert. "Jockel Faulhaber war es deshalb sehr wichtig, dass die Stücke schon in diesem Jahr zu sehen sind", sagt Simone Lingner, Sprecherin des Museums. Wie lange die Ausstellung dauert, weiß sie noch nicht. Möglich sei auch, dass die Stücke als Dauerleihgaben integriert werden.

Am 18. März 1937 erblickte Rudi Altig in Mannheim das Licht der Welt. Seine ersten Rennen bestritt er mit 15, sein größter Erfolg war der Gewinn der Straßen-WM 1966 - ein Kunststück, das seit dem keinem deutschen Fahrer mehr gelungen ist. Weitere Erfolge: acht Etappensiege bei der Tour de France, 18 Tage im Gelben Trikot, Gewinner des Grünen Trikots 1962, Siege bei der Flandern-Rundfahrt 1962 und bei Mailand-San Remo 1968.

Auch auf der Bahn spielte der Mannheimer seine Spurtstärken aus. Er holte drei Weltmeister-Titel und 23 Siege bei Sechs-Tage-Rennen. Dem Radsport blieb Altig bis zum Schluss verbunden, auch als Trainer und TV-Kommentator. Am 11. Juni erlag er einem Krebsleiden.