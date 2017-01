Auto bleibt stecken - Fahrer erfindet Geschichte

Malsch. Mit einer Lügengeschichte wollte ein 37-jähriger Autofahrer einen Unfall verbergen, den er am frühen Samstagmorgen unter Alkoholeinfluss verursacht hat. Nach Angaben der Polizei bog der Mann gegen ein Uhr mit seinem Fahrzeug in den Kindergartenweg, einen schmalen Fußweg, ein und fuhr diesen rund 70 Meter entlang. Erst als dieser immer schmaler wurde und schließlich nur noch 1,40 Meter maß, blieb er mit dem total beschädigten Auto liegen. Er kroch anschließend durch die hintere Tür aus dem Auto und flüchtete von der Unfallstelle.

Der Mann zeigte Stunden später bei der Polizei in Bad Schönborn an, dass ihm nach einem Gaststättenbesuch in Östringen das Auto gestohlen worden sei. Bei seiner Vernehmung verstrickte er sich jedoch immer weiter in Widersprüche und gab schließlich doch zu, den Unfall in Malsch verursacht zu haben.

Den Beamten fiel deutlicher Alkoholgeruch im Atem des Mannes auf. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,6 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und Vortäuschens einer Straftat ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Während seiner Fahrt auf dem Fußweg verursachte er Sachschaden in Höhe von über 1000 Euro. Das Auto musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden, der Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. (mik/pol)