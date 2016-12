Auto prallt auf Passanten

Die Kreuzung in Weinheim war für zweieinhalb Stunden gesperrt. © priebe

Weinheim. Vier Verletzte und mehrere zehntausend Euro Schaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich gestern kurz nach 13 Uhr in der Weinheimer Innenstadt ereignete. Laut Polizei wollte der Fahrer eines Renaults von der Bahnhofstraße aus die Bergstraße in Richtung Mannheimer Straße überqueren. Dabei soll er eine rote Ampel überfahren haben. Er stieß deshalb im Kreuzungsbereich mit einem VW zusammen, der von der Mannheimer Straße nach links in die Bergstraße abbiegen wollte. Durch den Aufprall fuhr der VW einen Fußgänger an, der an einem Überweg wartete, schließlich prallte das Fahrzeug noch auf einen wartenden BMW.

Der Fußgänger erlitt bei dem Unfall schwere, die beiden Insassen des VW sowie der Renault-Fahrer leichte Verletzungen. Renault und VW mussten abgeschleppt werden.

Die Weinheimer Feuerwehr half den Verletzten. Für etwa zweieinhalb Stunden blieb der Kreuzungsbereich ganz oder teilweise gesperrt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0621/17 440 45 zu melden. bhr