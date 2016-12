Auto stand in Mannheim

Ludwigshafen. Mit einem Plakat und dem Bild eines Autos sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen, die Hinweise im Zusammenhang mit der Tötung eines 64-jährigen Mannes aus dem Rhein-Neckar-Raum geben können. Die Leiche war wie bereits berichtet am 26. November in der Nähe des Ludwigshafener Willersinn-Freibads gefunden worden. Eine Obduktion ergab Hinweise auf ein Gewaltverbrechen.

Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz und die Staatsanwaltschaft Frankenthal gestern mitteilten, war bereits am Tag vor dem Fund des toten Mannes dessen Auto - ein Mercedes SL 63 AMG - auf einem Parkplatz in der Karlsternstraße in Mannheim abgestellt worden. Ob von dem Besitzer selbst oder jemand anderem, ist zunächst offen. Die Polizei sucht daher Zeugen, die am Freitag, 25. November, in der Zeit zwischen 14 und 23 Uhr etwas beobachtet haben, das mit dem in Mannheim abgestellten Mercedes zusammenhängt. Hinweise nehmen die Beamten der Kripo Ludwigshafen unter Telefon 0621/96 30 oder per Mail an zkiludwigshafen.k11@polizei.rlp.de entgegen. Das vertrauliche Telefon der Polizei ist unter 0621/56 44 00 erreichbar. agö