Autoknacker bevorzugen BMW

Alle Bilder anzeigen So sieht der Innenraum eines BMW aus, wenn Navi-Diebe zugeschlagen haben. Nach zwei Minuten sind sie verschwunden. Mittlerweile sind in der Metropolregion rund 1250 Autos aufgebrochen worden. © Sattler In den meisten Fällen schlagen die Täter das Dreiecksfenster ein

Rhein-NEckar. Das Auto stand in der Grundstückseinfahrt im Lampertheimer Stadtteil Hofheim. Unter dem Schlafzimmerfenster der Schwiegereltern. Marcus Sattler schlief im Obergeschoss - bei offenem Fenster. Gehört hat dennoch niemand etwas. Am nächsten Tag sah er die Bescherung: Das Dreiecksfenster seines Dienst-BMW war eingeschlagen, die Mittelkonsole zertrümmert, das Navigationsgerät herausgerissen. Der Hofheimer ist nicht das einzige Opfer. Mittlerweile spricht die Polizei von einer beispiellosen Diebstahlserie. Rund 1250 Autos, vor allem Fahrzeuge der Marke BMW, sind bislang in der Region aufgebrochen worden. Der Schaden beträgt rund neun Millionen Euro.

In allen Polizeipräsidien der Region beschäftigen sich mittlerweile eigene Arbeitsgruppen mit dem Phänomen. Den aktuellsten Erfolg können die südhessischen Beamten in der AG "Ivan" (Das Wort "Navi" rückwärts geschrieben) vorweisen. Ihnen gingen am 24. November zwei Rumänen im Alter von 24 und 34 Jahren ins Netz, nachdem diese sich auf dem Parkplatz eines Autohauses in Darmstadt an einigen Fahrzeugen zu schaffen gemacht hatten. "Die sitzen seit einer Woche in Untersuchungshaft", berichtet Polizeisprecherin Christiane Kobus. Die Serie ist deswegen aber nicht gerissen. Trotzdem hoffen die Ermittler auf neue Spuren durch die beiden Tatverdächtigen.

Wohin die Navis und Multifunktionslenkräder verschoben werden, wissen die Ermittler auch schon. Im chinesischen Raum werden viele gebrauchte BMW aus den USA gekauft. Diese haben zwar schon Navigationsgeräte eingebaut. Deren Software funktioniere in Asien allerdings nicht, wohl aber die europäischen Geräte, berichtet Christiane Kobus die Ermittlungsergebnisse. Geräte aus den Oberklasse-Autos anderer Marken wie Audi, Mercedes oder VW gingen nach Osteuropa.

450 Aufbrüche rund um Mannheim

Im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim hat sich die Anzahl der Einbrüche seit Jahresbeginn auf mittlerweile 450 BMW summiert, wie Sprecher Dieter Klumpp berichtet. Der Sachschaden alleine hier: vier Millionen Euro. Eine sechsköpfige Arbeitsgruppe namens "Zeppelin" kümmert sich ausschließlich um diese Serie - und hält auch den Kontakt zu den Gruppen der anderen Polizeipräsidien. Denn die Übeltäter machen nicht an Landesgrenzen halt. Im Verdacht haben die Beamten eine hochprofessionell organisierte Bande aus Osteuropa, eventuell in Richtung Litauen.

Während die Tatorte im Rhein-Neckar-Raum vor allem entlang der Autobahnen liegen, haben die südhessischen Ermittler beobachtet, dass die Täter auch im ländlichen Bereich des Odenwaldes zuschlagen, sagt Kobus. Alles spricht jedoch dafür, dass es sich um eine professionell organisierte Bande handelt. Weil fast immer Serien von zwei bis vier Autos in einem Wohngebiet aufgebrochen würden, spreche alles dafür, dass die Diebe die Gegend ausbaldowern. Die Geräte müssten nach dem Beutezug zwischengelagert und verschoben werden. "Da steckt ein Vertriebsnetz und eine Logistik wie bei einem Unternehmen dahinter", sagt Kobus.

Auf der linksrheinischen Seite haben die Beamten rund 250 geknackte Autos gezählt, ebenfalls verteilt über den Einzugsbereich des Ludwigshafener Polizeipräsidiums. "Die Serie ist auch bei uns ein Thema", sagt ein Sprecher.

Und wie vor den Autoknackern schützen? Eine Garage biete den besten Schutz. Dann sei das Auto schon aus dem Blick der Täter. Die Polizeisprecher wissen jedoch selbst, dass nicht jeder Autofahrer eine Garage zur Verfügung hat. Deshalb gilt: Den Wagen am besten in der Nähe von Straßenlaternen abstellen. Und in Nachbarschaftshilfe aufpassen, wenn ungewöhnliche Autos in einem Wohngebiet unterwegs sind. Mit dem Smartphone könne man auch Bilder von diesen Fahrzeugen machen, rät Kobus. Ihr Kollege Klumpp weiß von einem BMW-Besitzer, der sich ein Babyfon ins Auto legte. Das Gerät schlug tatsächlich an, der Besitzer stürzte zum Auto, der Täter gab Fersengeld. Es ist keine Seltenheit, dass Autobesitzer schon zweimal ausgeraubt wurden.

Bei Marcus Sattler hat das Sicherheitsgefühl zuhause schwer gelitten. "Bevor ich ins Bett gehe, schaue ich aus dem Fenster. Wenn ich morgens aufstehe, geht mein erster Blick hinaus. Die Angst ist einfach da."