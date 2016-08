Baby ertrinkt im Neckar

Mosbach. Ein zehn Monate altes Kleinkind ist in Mosbach-Neckarelz (Neckar-Odenwald-Kreis) in den Neckar gefallen und ertrunken. Das tragische Unglück ereignete sich am Freitagabend.

Wie die Polizei in Heilbronn mitteilte, versuchte die 21 Jahre alte Mutter, eine Asylbewerberin aus Eritrea, zwar noch, ihr Kind zu retten, indem sie selbst ins Wasser sprang. Sie ging aber ebenfalls unter. Zwei Männer, die den Vorfall beobachtet hatten, zogen die junge Frau, die nicht schwimmen konnte, noch rechtzeitig aus dem Wasser. Der Junge wurde wenig später ebenfalls aus dem Fluss geborgen. Die Wiederbelebungsversuche blieben aber erfolglos.

Die 21-Jährige wurde nach Angaben der Polizei ins Krankenhaus gebracht. Wie genau es zu dem Unfall kam, sei noch immer unklar, sagte ein Sprecher der Polizei. Eine Zeugin habe ausgesagt, dass die Frau das Kind auf dem Arm trug und telefonierte. Wie das Kind aber ins Wasser fiel, habe niemand gesehen. Die Beamten gehen von einem tragischen Unglücksfall aus. lsw