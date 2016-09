Bahnhof gesperrt

Ein Experte des Landeskriminalamts untersuchte den Koffer. © Priebe

Wiesloch. Ein herrenloser Koffer hat gestern Nachmittag in Wiesloch für Wirbel gesorgt. Nach Polizeiangaben entdeckten Passanten um 14 Uhr das verdächtige Gepäckstück, das im Bereich der Fahrradständer angekettet war. Da die alarmierte Polizei keinen Eigentümer ermitteln konnte und auch niemand zurückkam, um den Koffer wieder abzuholen, sei das Gebiet zunächst abgeriegelt worden. Zudem forderten die Beamten einen Entschärfer des Landeskriminalamtes an.

Bis zu seiner Ankunft rollten ab 14.50 Uhr zwischen Heidelberg-Kirchheim und Malsch keine Züge mehr. Die Passagiere mussten auf Ersatzbusse umsteigen. Die Wieslocher Feuerwehr versorgte die Wartenden mit Mineralwasser, was Alessandro Peters-Höer auf unserer Facebookseite honoriert: "Eine kleine schnelle Geste mit großer Wirkung. Einen Riesendank dafür an die Feuerwehr." Gegen 17.50 Uhr gab der Experte Entwarnung und der Bahnverkehr rollte wieder an. Hinweise an die Polizei: 06222/5 70 90. sin