BASF-Chef Kurt Bock schweigt – und schreibt

Nach der Explosion vom Montag schickt die BASF erst den Werksleiter und dann die Standortleiterin für Ludwigshafen in die Öffentlichkeit vor. Vorstandsvorsitzender Kurt Bock äußert sich nur in einem Brief an die Mitarbeiter.

Kurt Bock (Bild) ist öffentlich abgetaucht. Am Montag, dem Tag der verheerenden Explosion im Landeshafen Nord, hieß es von der BASF, Werksleiter Uwe Liebelt stehe bei einer Pressekonferenz Rede und Antwort, nicht der Vorstandsvorsitzende des Konzerns.

Gestern, am Tag nach der Explosion, saß bei einer weiteren Pressekonferenz Standortchefin und Arbeitsdirektorin Margret Suckale aus dem Vorstand neben Werksleiter Liebelt und äußerte sich. Wieder nicht anwesend: der Vorstandsvorsitzende.

Konzernchef Bock sei nach der Explosion im Lenkungskreis Gefahrenabwehr gewesen, ein Gremium, das bei der BASF nach Unfällen zusammentritt, berichtete Standortleiterin Suckale. "Wir haben eine klare Rollenaufteilung, mit mir als Standortleiterin und Arbeitsdirektorin", sagte sie auf die Frage, warum Bock nicht öffentlich auftrete. Ihre Gedanken seien bei Hinterbliebenen und Verletzten, "da spreche ich für den gesamten Vorstand." Dem gehört Suckale nur noch einige Monate an. Im Mai nächsten Jahres geht sie in Ruhestand.

"Sicherheit an erster Stelle"

Stattdessen lag von Vorstandschef Kurt Bock bereits ein Brief an die Mitarbeiter vor. Bock schreibt darin von "Trauer über die Toten, Gedanken an die Angehörigen und tief empfundenem Mitgefühl". Das Unglück habe aber auch gezeigt, warum Sicherheit bei der BASF immer an erster Stelle stehe. "Gestern (Montag) mussten wir erleben, dass es hundertprozentige Sicherheit nicht gibt."

Standortleiterin Suckale betonte, dass bei der BASF nicht zulasten der Sicherheit gespart werde. Der Etat für Instandhaltung in Ludwigshafen sei nicht gekürzt worden. Das Unternehmen arbeite schon seit Jahren mit Fremdfirmen in der Instandhaltung zusammen. "Wir schwören die immer wieder auf Sicherheit ein", so Suckale.

Werksleiter Liebelt sieht "keinen kausalen Zusammenhang" zwischen bisherigen Unfällen in diesem Jahr und der Explosion von Montag. "Da gibt es kein Muster." Zur Explosion kam es bei Reparaturarbeiten an einer Propylenpipeline, mit der die Chemikalie vom anliefernden Schiff in ein Tanklager gepumpt werde. Die Reparatur mit Schweiß- und Schneidarbeiten sei schon einige Tage in Gang gewesen, so Liebelt. Beteiligt seien Mitarbeiter der BASF und einer Fremdfirma, deren Name nicht genannt wurde.

In diesem Jahr hat es nach Liebelts Angaben sechs meldepflichtige Unfälle gegeben, "das ist die gleiche Größenordnung wie im Vorjahr", rechnete er vor. Berichtet habe die BASF in diesem Jahr insgesamt über 16 Vorfälle, nicht alle meldepflichtig. Diese Zahl sei etwas höher als im Vorjahr. Das liege an der großen Investitionswelle im Werk und zahlreichen Prüfungen und Inspektionen von Großanlagen. Beim An- und Abfahren von Anlagen komme es erfahrungsgemäß häufiger zu Betriebsstörungen.

Anlagen heruntergefahren

Die Rohstoffversorgung ins Werk ist derzeit unterbrochen, sagte Standortchefin Suckale. Der Steamcracker, in dem Rohbenzin in weitere Grundchemikalien aufgespaltet wird, und 20 weitere Anlagen seien heruntergefahren worden. Mit Kunden und Lieferanten müssten nun Lösungen gesucht werden. Der Hafen sei momentan stillgelegt, es gebe nicht für alles einen Ersatz, "wir müssen schauen, wo wir noch lieferfähig sind".

Der Landeshafen Nord ist einer der wichtigsten Anlieferungsorte für das BASF-Stammwerk Ludwigshafen. Rund 85 Prozent der Umschlagmenge sind Rohstoffe für Anlagen. Er ist Hauptumschlagplatz für brennbare Flüssigkeiten sowie für unter Druck verflüssigte Gase. Die Anzahl der jährlich ankommenden Tankschiffe entspricht einem Verkehrsaufkommen von rund 150 000 Lkw. (BILDer: dpa)