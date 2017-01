BASF darf Deponie Flotzgrün erweitern

Dieses Luftbild zeigt die Deponie Flotzgrün, südlich von Speyer. © Venus

Neustadt/Speyer. Grünes Licht durch die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd): Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF darf seine Deponie auf der Insel Flotzgrün südlich von Speyer erweitern und langfristig bis mindestens 2040 nutzen. Damit können ab 2018 über einen Zeitraum von 22 Jahren 170 000 Tonnen mineralische Abfälle pro Jahr - wie schon bisher per Schiff - auf die neue Fläche mit einer Größe von rund zehn Hektar gebracht werden. Es handelt sich nach Behördenangaben dabei ausschließlich um eigene Abfälle der BASF, vor allem Bodenaushub und nicht verwertbaren Bauschutt vom Werksgelände in Ludwigshafen.

Mit dem Planfeststellungsbeschluss wurde zugleich die Umweltverträglichkeit des Vorhabens bestätigt. Gewährleistet wird diese auch durch die Verpflichtung der BASF zu umfangreichen Kompensationsmaßnahmen, die über Nebenbestimmungen Bestandteil und damit Bedingung der Genehmigung wurden. Insbesondere legt der Bescheid fest, dass von dem Betrieb des künftigen achten Deponieabschnitts keine Gefahren für die menschliche Gesundheit, das Grundwasser oder die Trinkwassergewinnung ausgehen.

Trinkwasserversorgung im Blick

Die fachgerechte Ausführung der Maßnahme werde unter anderem durch ein Qualitätsmanagement und die Einschaltung eines externen Prüfers sichergestellt. Es sei auch berücksichtigt worden, dass neben der Sicherstellung einer fachgerechten Abfallentsorgung die Umweltbelange und die Sicherung der Trinkwasserversorgung der Stadt Speyer von hoher Bedeutung sind. Dies gelte auch für den hier vorliegenden Fall einer öffentlich nicht zugänglichen Deponie eines Privatbetreibers. Das gesamte Gelände erstreckt sich über eine Fläche von 85 Hektar. Die Abfallanlieferung erfolge per Schiff über den Rhein und Berghäuser Altrhein, wo die Deponie über eine eigene Umschlagstelle verfüge.

Auf der Deponie entstehendes Abwasser, das als Sickerwasser und verunreinigtes Oberflächenwasser aufgefangen wird, werde ebenfalls auf dem Wasserweg zurück zum Werksgelände transportiert und in der BASF-Kläranlage gereinigt.

Das Deponiegelände gliedert sich nach SGD-Angaben in zehn Segmente. Die Abschnitte eins bis sechs seien bereits komplett verfüllt. Der Auslastungsgrad des Abschnitts sieben, dessen Bau und Betrieb 1993 genehmigt wurde, liege mittlerweile bei etwa 72 Prozent, so dass dort mit einer vollständigen Verfüllung im Jahr 2018 zu rechnen ist. Der achte Abschnitt, der eine Kapazität von 2,2 Millionen Kubikmetern haben werde, schließe unmittelbar an den siebten Abschnitt an und werde derzeit zum Teil als Lagerfläche für Baustoffe genutzt. Der neunte Deponieabschnitt sei noch landwirtschaftliche Fläche.

Im Januar 1966 hatte das ehemalige Landratsamt Speyer die erste Genehmigung für eine Rückstandsdeponie auf Flotzgrün erteilt. Schon die damalige Gesamtplanung der BASF hatte zehn Deponieabschnitte vorgesehen.