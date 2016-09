BASF: Müssen nicht informieren

Die TDI-Anlage im BASF-Werk in Ludwigshafen. TDI dient als Grundstoff zur Herstellung von Schaumstoffen, die in Polstern und Matratzen verwendet werden.

Ludwigshafen. Es war die bisher größte Investition in der Geschichte der BASF in Ludwigshafen: die eine Milliarde Euro teure TDI-Anlage. Seit Mitte August, mit 19 Monaten Verspätung, ist sie in Betrieb. Doch das ist nicht das einzige Problem: Beim ohnehin schwierigen und verzögerten stufenweisen Anfahren ist es im Juni zu einem Zwischenfall gekommen.

Ein Unternehmenssprecher bestätigte gestern auf Anfrage, dass am Abend des 15. Juni in einem Betrieb im Werksteil Süd aus einer Leitung kurzzeitig eine geringe Menge eines Gasgemischs aus Stickstoff und Phosgen ausgetreten ist. Der Vorfall habe sich innerhalb einer Sicherheitskammer ereignet. Dabei handele es sich um einen geschlossenen Bereich, aus dem keine Stoffe in die Umwelt entweichen können.

Zwei Mitarbeiter, die sich einige Meter entfernt aufhielten, hätten die Kammer sofort verlassen. Einer der Mitarbeiter habe später über "leichte unspezifische Beschwerden" geklagt. Vorsorglich kamen beide zur Beobachtung in die BASF-Ambulanz.

Die TDI-Anlage der BASF In der Anlage - TDI steht für Toluoldiisocyanat - wird ein Vorprodukt unter anderem für die Herstellung von Matratzen produziert. Drei Jahre wurde an der Anlage gebaut, eigentlich sollte sie schon Ende 2014 in Betrieb gehen. Erst Mitte August 2016 war es soweit. Das hochgiftige Phosgen wird für die Herstellung von TDI benötigt. Es wird innerhalb des Produktionsverfahrens in einer Kammer hergestellt und sofort weiterverarbeitet, erklärt die Aufsichtsbehörde.

Bei der Untersuchung hätten sich jedoch keine auffälligen Befunde ergeben, so dass beide die Ambulanz "beschwerdefrei" wieder verlassen konnten. Weitere medizinische Untersuchungen seien nicht erforderlich gewesen. Die Phosgenplaketten, die die Mitarbeiter in den Anlagen tragen müssen, in denen der Stoff verarbeitet wird, hätten keine Verfärbungen gezeigt. Die Plakette misst die Konzentration und zeigt sie an. Innerhalb des Werks habe der Umweltmesswagen keine erhöhten Werte festgestellt.

Phosgen gilt als sehr giftig. Als chemischer Kampfstoff war es im Ersten Weltkrieg unter dem Namen Grünkreuz für den Tod von etwa 90 000 Menschen verantwortlich.

Tödlicher Unfall in Korea

Weitaus dramatischer verlief ein Arbeitsunfall am BASF-Standort in Yeosu in Korea: Dort war am 27. Mai ein Mitarbeiter einer externen Firma aus noch unbekannten Gründen mit Phosgen in Berührung gekommen. Der Mann starb am 9. Juni in einem Krankenhaus. In diesem Fall seien alle zuständigen Behörden, Mitarbeiter der BASF Korea und ihre Familien "umgehend informiert" worden. Zu weiteren Details wollte sich der Sprecher nicht äußern, da die Ermittlungen der Behörden noch nicht abgeschlossen seien.

Auf die Frage, warum das Unternehmen im Fall der Ludwigshafener TDI-Anlage nicht trotzdem die Öffentlichkeit informiert habe, sagte der Sprecher, dass es gemäß der geltenden Richtlinien keinen Grund dazu gegeben habe. Diese Aussage wird von der zuständigen Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD) in Neustadt gestützt: "Es gibt keine Hinweise auf eine Meldeverpflichtung nach der Störfallverordnung. Es lagen keine Hinweise auf zu erwartende bleibende gesundheitliche Schäden vor. Eine Verpflichtung der BASF, uns als Behörde oder die Öffentlichkeit zu informieren, bestand nicht." Es könne ausgeschlossen werden, dass der Stoff aus der Sicherheitskammer ausgetreten sei.

Der Informationsablauf ist laut SGD so geregelt, dass die Behörde bei jedem Ausrücken der BASF-Werksfeuerwehr von der Leitstelle über den Einsatzort und die Art der Störung informiert werde. Im konkreten Fall hätten die Gas-Sensoren zur Raumluftüberwachung in der Sicherheitskammer Phosgen angezeigt. Da die Menge aber so gering war, sei der Alarmwert, bei dessen Überschreitung automatisch die Werksfeuerwehr alarmiert werde, nicht erreicht worden. Der Leiter für den Fachbereich Umwelt bei der Stadt Ludwigshafen, Rainer Ritthaler, kann ebenfalls kein Fehlverhalten bei der BASF erkennen. Besorgte Anwohner aus der Nachbarschaft des Werks hätten sich nicht gemeldet.

Die Landtagsfraktion der Grünen Rheinland-Pfalz fordert dagegen eine "umgehende und restlose Aufklärung". "Die Sicherheit für Mitarbeiter und Anwohner steht für uns dabei im Mittelpunkt des Interesses", so der Fraktionsvorsitzende Bernhard Braun. "Zudem erwarte ich Auskunft über das Sicherheitskonzept der BASF, über die ausgetretene Phosgen-Menge und die Menge des Stoffes, die in der TDI-Anlage vorhanden ist."

Salzsäure tritt aus

Unterdessen sind gestern Vormittag bei Wartungsarbeiten im Werksteil Nord über einen undichten Flansch rund 50 Liter Salzsäure ausgetreten. Nach Unternehmensangaben wurden drei BASF-Mitarbeiter und ein Mitarbeiter einer externen Firma vorsorglich in der Ambulanz untersucht. Sie konnten wieder in den Betrieb zurückkehren.

Die BASF-Werksfeuerwehr habe die Dämpfe mit Wasserwerfern niedergeschlagen. Der Umweltmesswagen der BASF habe in unmittelbarer Umgebung des Betriebs leicht erhöhte Werte festgestellt.