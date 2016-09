Ludwigshafen. Zwei Tote, 24 Verletzte und mehrere Millionen Euro Schaden - so lautete die Schreckensbilanz, nachdem am 23. Oktober 2014 eine Gashochdruckleitung zwischen den Ludwigshafener Stadtteilen Oppau und Edigheim explodiert war. Die juristische Aufarbeitung des Unglücks ist bislang nicht abgeschlossen: "Es steht noch ein entscheidendes Gutachten aus", betont Hubert Ströber, Leiter der Staatsanwaltschaft Frankenthal.

Die Behörde ermittelt wegen fahrlässiger Tötung und der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion gegen den Bauleiter und den Polier der Baufirma sowie gegen zwei Mitarbeiter der Gasfirma. Am Unglückstag hatten die Arbeiter die Leitung freilegen wollen, die trotzdem in Betrieb war. Das ausstehende Gutachten befasse sich mit der Frage, was genau passiert ist und wie sich die Explosion ereignet hat. sin/lrs