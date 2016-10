Behörden heben Sicherheitshinweise auf

Ludwigshafen. Drei Tage nach der verheerenden Explosion bei der BASF hat die Stadt Ludwigshafen die Sicherheitshinweise auch für das Gewerbegebiet Nachtweide aufgehoben. Es liegt wenige hundert Meter vom Unglücksort im Landeshafen Nord. Weil dort am Montag erhöhte Schadstoffwerte gemessen wurden, waren die Anwohner und Gewerbetreibenden gebeten worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten und sich nicht länger im Freien aufzuhalten. "Mittlerweile hat sich die Lage an der Einsatzstelle soweit stabilisiert, dass dies nicht mehr notwendig ist", teilte die Stadtverwaltung mit.

Gleichwohl werden die Messungen fortgesetzt. Ein mobiles Gerät der BASF liefere fortlaufend Daten. Über die Ergebnisse werde die Stadt regelmäßig informiert. Zudem nehme die städtische Feuerwehr dort eigene Messungen vor. Die Sicherungswarnung für die angrenzenden nördlichen Stadtteile hatten die Behörden bereits am Dienstagabend aufgehoben. Das Infotelefon für die Bürger (Telefon 0621/57 08-60 00) wegen der Explosion bleibt geschaltet. Bislang gingen mehr als 1110 Anrufe ein, davon 1000 am Unglückstag. Die Stadt bittet um Verständnis dafür, dass Anfragen eventuell erst in einigen Tagen beantwortet werden könnten. Unterdessen müssen Autofahrer im Norden Ludwigshafens weiter mit längeren Staus auf der B 9 rechnen. Grund: Das BASF-Tor 15, das die meisten der täglich 2100 Lkw üblicherweise als Zufahrt zum Werksgelände nutzen, bleibt auf unbestimmte Zeit gesperrt. Der Schwerlastverkehr muss auf andere Werkstore ausweichen, was zu langen Rückstaus führt. Die BASF verweist auf einen Ausweichparkplatz bei der Kläranlage nördlich der A 6. Zudem wurde auf dem Spinelli-Gelände in Mannheim-Käfertal ein Lkw-Parkplatz provisorisch hergerichtet und von der BASF angemietet. Bislang wurde er noch nicht genutzt.

Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft Frankenthal klärten gestern gemeinsam mit der Polizei die Frage, wie umfangreich Material beschlagnahmt werden muss, damit das Betriebsgelände bald wieder an die BASF freigegeben werden kann, so der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber auf Nachfrage.

Finanziell abgesichert

Der Chemiekonzern fährt - wie bereits berichtet - wichtige Anlagen wieder hoch. Das wird allerdings nicht per Knopfdruck geschehen. Die beiden Steamcracker (Dampfspalter) sollen ihren Betrieb "in den kommenden Tagen schrittweise aufnehmen", sagte eine Sprecherin dieser Zeitung. Sie bezeichnete die Steamcracker als "Herzstück" der Produktion. Gestern waren in Ludwigshafen noch 24 Anlagen, darunter auch die zwei Steamcracker vollständig heruntergefahren.

Wegen des Brandes hat die BASF sogenannte Force-Majeure-Erklärungen für die Abnahme von Naphtha, Ethylen und Propylen herausgegeben. Damit soll die in vielen Verträgen eingebaute "Höhere Gewalt"-Klausel greifen. Sie würde den Konzern ohne Haftung von seinen Abnahmeverpflichtungen befreien. Die BASF stehe in engem Kontakt mit den Kunden, hieß es weiter.

Das Chemieunternehmen hat sich nach eigenen Angaben finanziell abgesichert. "Die BASF verfügt über eine Sachversicherung für eigene Schäden sowie eine Haftpflichtversicherung für Schäden bei Dritten", sagte eine Sprecherin. In das Kondolenzbuch im Ludwigshafener Rathaus haben sich bis gestern Nachmittag 164 Menschen eingetragen, teilte eine Stadtsprecherin mit.