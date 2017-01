Behörden: „Überschaubar, aber nicht wenig“

Rhein-Neckar. Die Zahl der Flüchtlinge, die die Städte und Gemeinden der Region untergebracht haben, ist im Vergleich zum Vorjahr in den meisten Fällen gesunken. Dies hat eine Umfrage dieser Zeitung bei den einzelnen Verwaltungen ergeben.

Im Rhein-Neckar-Kreis lebten zum Stichtag 31. Dezember beispielsweise 4655 Menschen in Gemeinschaftsunterkünften oder Wohnungen, die meisten in Sinsheim (647) und Hockenheim (447). Im Vorjahr waren es noch 5577 Menschen. In Notunterkünften war hier zuletzt niemand mehr untergebracht, die Notunterkünfte in den Hallen sind geräumt. Auch die Zahl der Zuweisungen neuer Flüchtlinge hat sich erheblich reduziert. Waren es Anfang vergangenen Jahres noch um die 600 Neuzugänge im Monat, wird der Rhein-Neckar-Kreis im Januar 34 Menschen neu aufnehmen, um sie vorläufig unterzubringen.

Im Kreis Bergstraße ist die Zahl der Menschen, die aufgenommen wurden, ebenfalls gesunken. Kamen 2015 noch 2274 Flüchtlinge an der Bergstraße an, waren es im Jahr darauf nur noch 1714. Gleichwohl ist hier die Zahl derjenigen, die Geld nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bekommen, insgesamt gestiegen: von 2822 auf 3587 im vergangenen Jahr.

Punkthäuser als Unterkunft

Im Rhein-Pfalz-Kreis waren 2016 zum Stichtag 31. Dezember 1027 Asylbewerber untergebracht, im Vorjahr waren es noch 1489. Die Stadt Ludwigshafen beherbergte zum 31. Dezember 2016 genau 1984 Menschen. Auch hier ist die Zahl angestiegen. Zum Stichtag waren es im Vorjahr 1433 Flüchtlinge. Gleichwohl konnten die Menschen unter anderem in so genannten neuen Punkthäusern unterkommen, sodass die Stadt zwei der drei Hallen mit Notunterkünften am Messplatz nun abbauen kann. Eine dritte Halle soll für Schulungszwecke und Deutschunterricht stehenbleiben.

Die Städte Mannheim und Heidelberg sind von der Zuweisung befreit, weil sich hier große Erstaufnahmestellen des Landes befinden wie Patrick-Henry-Village (PHV) in Heidelberg oder die Herbergen in der Spinelli-Kaserne, Benjamin-Franklin-Village und der Industriestraße. Betreut werden hier lediglich Altfälle, also Flüchtlinge, die bereits vor der großen Welle zum Jahreswechsel 2015/2016 hier angekommen sind. Deswegen hinkt hier der Vergleich. Doch auch in den Erstaufnahmestellen sind die Zahlen deutlich zurückgegangen, wie das Regierungspräsidium (RP) in Karlsruhe auf Anfrage informiert. Durchliefen zum Jahresende 2015 noch 4375 Menschen das Aufnahmeprocedere im Heidelberger PHV, waren es Ende Dezember 2016 nur noch 1948 Neuankömmlinge. In Mannheim hatten die drei Stellen zum 31. Dezember 2016 genau 2377 Neuaufnahmen zu bewältigen. Ende 2015 waren es noch 8017.

Mannheim und Heidelberg befreit

Landesweit kommen nach Angaben des Regierungspräsidiums (RP) in Karlsruhe derzeit noch etwa 100 Menschen aus den Kriegsgebieten der Welt in Baden-Württemberg an. Zu Spitzenzeiten Anfang 2016 seien es rund 2000 täglich gewesen. "Es ist überschaubar geworden. Aber wenig ist es immer noch nicht", sagt RP-Sprecherin Irene Feilhauer.