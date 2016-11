„Bei Serien sind wir sofort hellwach“

Rhein-NEckar. Die Landkarte von der Vorderpfalz ist übersät mit roten Punkten und Ziffern. Jeder dieser Punkte steht für einen Einbruch. Entlang der Autostraßen häufen sich die Kennzeichnungen, es gibt aber auch einige weiße Flecken auf der Landkarte. Mit dieser so genannten Lagekarte verschaffen sich die Fachleute aus den verschiedenen Abteilungen des Polizeipräsidiums Rheinpfalz einen ersten schnellen Überblick. Dann geht's ins Detail. Wo haben wieder Täter zuletzt wieder zugeschlagen und wie sind sie vorgegangen? Gibt es ein Muster, an dem die Ermittler den Hebel ansetzen können? Einmal im Monat kommt die Runde zur Lagebesprechung im Präsidium in der Wittelsbachstraße zusammen. Gestern durfte diese Zeitung mit dabei sein.

Ganz frisch hereingekommen ist die kleine Serie vom 2. November. Da haben die unbekannten Täter an einem Tag in Hochdorf-Assenheim, Fußgönheim, Birkenheide und in Ludwigshafen-Ruchheim zugeschlagen. Wie die Einbrecher vorgegangen sind, will der Leiter der Kriminaldirektion, Michael Dommermuth, nicht verraten. Aber die Taten passten zusammen. "Und vier Einbrüche sind eine Serie, da sind wir sofort hellwach", sagt er. Die Lagebesprechung diene dazu, Brennpunkte zu erkennen und Maßnahmen dagegen zu ergreifen. "Seit gestern sind wir in dieser Sache unterwegs", bekräftigt Dommermuth.

Zum Start in die dunkle Jahreszeit bereitet sich die Polizei vor. Die Statistiken belegen es: Einbrecher nutzen dann wieder verstärkt die Dämmerung, um sich Zutritt zu Wohnungen zu verschaffen und Beute zu machen. "Insgesamt sind wir bis jetzt gut durch den Oktober gekommen", sagt Dommermuth. Mit drei Einbrüchen pro Tag könne er ruhig schlafen. Im Vergleich zum Vorjahr liegt das Polizeipräsidium damit nämlich gut 180 bis 200 Fälle unter dem Vorjahr. Der Kripochef macht dafür unter anderem die Vorbeugungsarbeit der Polizei verantwortlich. Zum einen sei die Bevölkerung gut vorbereitet und schütze sich immer besser gegen Einbrecher. Aber auch der Ermittlungsdruck trage wohl seinen Teil dazu bei. Insgesamt verzeichnet die Statistik für das Zuständigkeitsgebiet des Polizeipräsidiums Rheinpfalz 1388 Wohnungseinbrüche im Jahr 2014, im vergangenen Jahr waren es 1669, und in diesem Jahr bis zum 8. November 1130.

Bescheidene Aufklärungsquote

Die Aufklärungsquote bei den so genannten Tageswohnungseinbrüchen liegt jedoch bei bescheidenen 17 bis 18 Prozent, gesteht Achim Schäfer, Leider der Arbeitsgruppe "Bande", unumwunden ein. Nicht überall finden die Polizisten einen Ermittlungsansatz. Leichter haben sie es bei Serien. Dann seien die Beamten intensiv vor Ort und mischten sich unter die Bevölkerung, ohne dass es der Bürger großartig merke, sagt Dommermuth. Auch Fahrzeugkontrollen bescherten immer wieder Volltreffer, wenn Diebesgut oder Einbruchswerkzeuge im Kofferraum zum Vorschein kommen.

Auch auf Zeugenhinweise bauen die Polizisten. In den Herbstferien habe Frau einen Plastikstreifen entdeckt, die in der Eingangstür der Nachbarwohnung steckte. Sie verständigte die Polizei. Diese fand noch sehr viel mehr Plastikstreifen, legte sich auf die Lauer und ertappte die Diebe auf frischer Tat.