Bei Spülung können Gase austreten

Ludwigshafen. Die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Eva Lohse (CDU) hat von der BASF eine lückenlose Aufklärung nach der Explosion vor einer Woche gefordert. "Wir erwarten weiterhin seitens der BASF Transparenz sowie eine umfassende Information der Öffentlichkeit", teilte Lohse mit. Zu dem Unglück werde es in Übereinstimmung mit den Fraktionen am 7. November eine Sondersitzung des Stadtrates geben. Zudem werde eine Koordinierungsstelle eingerichtet, in der sich regelmäßig alle Fachbehörden und die Feuerwehr treffen. Lohse hat sich gestern nach ihrer Rückkehr aus Südamerika in das Kondolenzbuch eingetragen. Bei dem Unglück waren zwei Angehörige der Werksfeuerwehr und ein Matrose gestorben.

Unglück beschäftigt Ausschuss

Den Angaben zufolge wird die Berufsfeuerwehr auch in den kommenden Tagen in einem Sechs-Stunden-Rhythmus die Luft auf Schadstoffe untersuchen. "Unser Messwagen wird regelmäßig die nördlichen Stadtteile bestreifen", sagte Ordnungsdezernent Dieter Feid (SPD). Das sei nötig, weil es während der jetzt anstehenden Spülungen von Reststoffen in den Leitungen noch zu gasförmigen Produktaustritten kommen können. Dieses Vorgehen wird laut Feid so lange beibehalten, bis der Chemiekonzern gemeinsam mit der zuständigen Aufsichtsbehörde, der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd in Neustadt, einen angepassten Messplan vorlegt. Am morgigen Mittwoch (14 Uhr, Rathaus) wird sich der Umweltausschuss mit den Betriebsstörungen im Ludwigshafener BASF-Werk beschäftigen. mpt