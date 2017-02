Bei Überfall Kinder als „Türöffner“ vorgeschickt?

Das Haus der 86-Jährigen liegt am Ortsrand von Mörlheim.

Landau. "Warum haben Sie die alte Dame getreten? Wer hat ihr Nachthemd zerrissen? Wer hat mit dem Puppenwagen gespielt und warum soll eine 86-Jährige mitten in der Nacht fremde Männer ins Haus lassen?" Der Vorsitzende der Ersten Strafkammer des Landauer Landgerichts, Urban Ruppert, stellt den Angeklagten im Prozess um den brutalen Raubmord an einer 86-Jährigen in Mörlheim viele Fragen. Anworten bekommt er von den beiden Männern auch am zweiten Verhandlungstag nur wenige.

"Ich weiß nicht, warum ich sie getreten habe, vielleicht bin ich erschrocken. Ich weiß sowieso nicht, wie das alles passieren konnte. Ich habe diese Straftat bis heute nicht verarbeitet", sagt Victor L., der 25-jährige Hauptangeklagte.

Sein mutmaßlicher Komplize Silvester Z. (30) beharrt darauf, dass er bei dem Überfall überhaupt nicht dabei war. Von dieser Einlassung lässt er sich auch von einem Foto aus einer Verkehrsüberwachungskamera nicht abbringen. Der Wagen der mutmaßlichen Mörder war nämlich um 3.55 Uhr in der Nähe des Tatortes geblitzt worden. "Wenn Sie mich einsperren wollen, haben Sie den falschen Mann. Ich bin unschuldig. Wenn ich am Tatort gewesen wäre, hätten Sie ja meine DNA dort finden müssen." Ruppert weist darauf hin, dass es Spuren am Fensterrahmen gibt, die Silvester Z. zugeordnet werden könnten. Silvester Z. schüttelt trotzdem beharrlich den Kopf.

Die beiden Töchter der Seniorin berichten, dass immer wieder Bettler durch die 1100-Einwohner-Gemeinde gezogen seien, die auch am Haus ihrer Mutter regelmäßig geklingelt hätten. "Meine Mutter hat ihnen kein Geld gegeben, sondern sie zum Sozialamt geschickt. Sie musste auch sehen, wo sie mit ihren sieben Kindern bleibt, hat sie gesagt", so die 51-Jährige. Einmal seien zwei Männer im Hof des am Ortsrand liegenden Hauses gestanden und hätten Wasser verlangt. "Sie haben sich alles ganz genau angeschaut und meine Mutter hat das Hoftor nach diesem Vorfall stets abgeschlossen."

Von Betteltouren bekannt

Nach Einschätzung der Tochter gibt es nur einen Trick, mit dem man ihre vorsichtige und resolute Mutter hätte überlisten können: "Wenn ein Kind in Not gewesen wäre, hätte sie auch nachts die Türe geöffnet. Aber drei erwachsene Männer hätten ihr alles erzählen können, die wären bei ihr nie ins Haus gekommen." Das untermauert Rupperts These, dass Victor L. Frau und Kinder zu dem Raubüberfall mitgebracht hat, die die alte Dame von einer früheren Betteltour bereits kannte.

Als die Tochter ihre Mutter besuchen will, ist das Hoftor abgeschlossen, die Haustür aber offen und alle Rollläden heruntergelassen. "Sie lag im Esszimmer. Als ich ihren Puls gefühlt habe, war sie schon ganz kalt", berichtet sie mit leiser Stimme. Dass alles durchwühlt war, sei ihr erst viel später aufgefallen.

"Alle Schubladen waren aufgerissen und christliche Bilder waren wie Spielkarten um die Frau verstreut", erinnert sich der Notarzt. "Da mir klar war, dass es sich um ein Verbrechen handelt, habe ich die Leiche nicht genauer untersucht, um keine Spuren zu verwischen. Der Prozess wird am 9. Februar fortgesetzt