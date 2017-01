Beim Knutfest fliegen die Tannen durch die Luft

Ausgediente Tannen erleben als Sportgeräte den Höhenflug. © Venus

Weidenthal. Es begann alles vor 15 Jahren aus einer fröhlichen "Glühwein-Laune" heraus: Das Weidenthaler "Knutfest", das am 8. Januar ab 13.30 Uhr auf dem Sportplatz des FC "Wacker" Weidenthal in der Pfälzerwald-Gemeinde bei Lambrecht stattfindet. Es wurde von 20 Seniorenfußballern des kleinen Sportvereins erfunden, die sich traditionell Anfang Januar im "Wacker"-Clubhaus im Langental trafen, um gemeinsam ihre ausgedienten Weihnachtsbäume zu verbrennen.

"Warum machen wir das eigentlich nicht in größerem Rahmen - auch andere Leute wissen nach Weihnachten nicht, wohin mit den zundertrockenen und nadelnden Christbäumen," hatte plötzlich einer die zündende Idee - und alle stimmten begeistert zu. Und so entstand mitten im Pfälzerwald ein Ableger des aus dem hohen europäischen Norden stammenden "Knutfestes", das in Norwegen, Schweden und Finnland als Ende der Weihnachtszeit und Rückkehr des Tageslichts am 13. Januar gefeiert wird.

Zündende Idee

Doch damit nicht genug: Es musste auch ein Programm her, als schon zum Auftakt mehr als 200 Besucher zum "Weihnachtsbaum-Feuer" mit Glühwein und Bratwurst ins Weidenthaler Langental kamen. Vier Jahre später zündete wieder eine Idee und die machte die Weidenthaler bundesweit bekannt: Bevor die Weihnachtsbäume dem Feuer übergeben werden, sollten sie als "Sportgeräte" dienen - bei einem Wettbewerb im Weit-, Hoch- und Schleuderwurf. Und weil das Ganze eine echte Premiere war, nannten die wackeren Weidenthaler diesen Wettbewerb selbstbewusst "Weltmeisterschaft im Weihnachtsbaumwerfen". Mittlerweile gibt es zwei "Weltrekordler", die im vergangenen Jahr auch Weltmeister waren: Im "Dreikampf" mit den Disziplinen Weit-, Hoch- und Schleuderwurf erzielten Frank Schwender (Frankeneck) mit 25,01 Metern bei den Männern und Cora Möbius (Wachenheim) mit 15,41 Metern bei den Frauen Weltbestleistungen. "Das ist gar nicht so einfach - einen sperrigen Weihnachtsbaum weit oder hoch zu werfen," hat Herbert Laubscher, der Chef dieser ungewöhnlichen Weltmeisterschaften, erkannt. "Aber die Hauptsache ist: Alle Beteiligten haben ihren Spaß dabei."

Und Zuschauer gibt es mittlerweile genug: "Wir hatten schon Jahre, da waren rund 1500 Schaulustige dabei," erinnert sich Laubscher. Mittlerweile gibt es einen "harten Kern" von etwa 1000 Besuchern, die sich Jahr für Jahr auch an der "Guggemusik" der nordbadischen "Weihermer Schneckenschleimer" aus Ubstadt-Weiher erfreuen, die seit mehr als einem Jahrzehnt für den akustischen Part zuständig sind.

Das pfälzische "Weihnachtsbaum-Verbrennen nach schwedischer Art" inspirierte einen englischen TV-Sender, sich um das ungewöhnliche Ereignis medienwirksam zu bemühen. "Die kommen regelmäßig nach Weidenthal und filmen das Ganze," weiß Laubscher. "Dann verkaufen sie ihre Aufzeichnungen in alle Welt." Die Weidenthaler wissen inzwischen von TV-Ausstrahlungen ihrer "Glühwein-Laune" in Kanada und Australien, Brasilien und Hongkong. Laubscher: "Natürlich sind auch deutsche TV-Sender schon vorstellig geworden - immerhin sind wir hier im Pfälzerwald trotz einiger Nachahmer das Original." rs