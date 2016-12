Besinnliches in der „Sterntaler“-Mühle

Dudenhofen. Nicht nur einer, sondern gleich zwölf Nikoläuse sind zur alten Mühle in Dudenhofen gekommen. Und zwar mit großem Geknatter: Die Männer und Frauen des Motorradclubs Harley Drivers Südpfalz sind auf herausgeputzten Maschinen zur "Sterntaler"-Familienweihnacht gerollt. Rund 150 kleinen und großen Gästen zaubern sie ein Lächeln ins Gesicht - genauso wie die Sänger Laith Al-Deen und Yvonne Betz-Herberger sowie Eden Noel.

Einen Nachmittag lang die Sorgen um die Kleinen ein bisschen hintenan stellen, den Schmerz über den Verlust eines Angehörigen mit anderen teilen und einfach nur die Zeit im wunderschön-urigen Hof der ehemaligen Mühle genießen: Es ist ein besonderer Weihnachtsmarkt, den die "Sterntaler" in jedem Advent auf die Beine stellen. Möglich gemacht hat das Fest wieder die "Aktion Kindertraum" von Ute Friese, die bundesweit Projekte für Kinder fördert. "Sterntaler"-Geschäftsführerin Anja Hermann bedankt sich bei den "vielen lieben Menschen", die das Fest organisiert haben und die "Sterntaler" unterstützen. Und so dürfen sich die Kleinen im Geschenkzimmer eine Überraschung aussuchen, während die Eltern am Schmuckstand oder bei den Spezialitäten des Essig-Doktors fündig werden. Urige Hütten stehen diesmal nicht auf dem Gelände. Der Grund ist der Bau einer Fischtreppe, erklären Linnford Nnoli und Simone Kiß, die die Öffentlichkeitsarbeit für die "Sterntaler" verantworten. Für Bene (17), "das Sterntaler-Kind mit dem musikalischen Gen", ist es ein Höhepunkt des Jahres: Ohne Probe begleitet er versiert die Weihnachtslieder von Al-Deen und den anderen an der Trommel.

Patrick Kuntz ist einer der Männer, die auf ihren Motorradhelm eine rote Zipfelmütze geklebt haben. Mehrere Tage sammeln die rollenden Nikoläuse im Dienst der "Sterntaler" Spenden. Zwischen 17 und 17.30 Uhr wollen sie heute auf dem Domplatz Speyer vorfahren. "Dann sind wir noch mehr", verspricht Kuntz.

Zu den "Sterntaler"-Unterstützern gehört auch Dr. Klaus Lander (kleines Bild), Chefarzt der Klinik für Anästhesie am Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer, der ehrenamtlich kleine Patienten im Kinderhospiz betreut. Dafür ist er nun zum Botschafter ernannt worden. Was ihm diese Auszeichnung bedeutet? "Sehr viel", sagt der 66-Jährige. Seine Aufgabe sieht Arzt darin, dass die unheilbar kranken Kinder dem unvermeidlich nahenden Tod möglichst beschwerdefrei entgegengehen können. "Natürlich ist es etwas anderes, wenn man den Tod eines drei Monate alten Babys begleitet, als wenn ein 92-Jähriger vor einem liegt", beschreibt der Palliativmediziner Lander. Bei Kindern müsste die Familie intensiver mit betreut werden. Wie ist es zu verkraften, regelmäßig Sterbende zu erleben? "Die Arbeit macht einfach sehr viel Sinn", möchte Lander nicht tauschen. miro