Alkoholosierter Lkw-Fahrer in Waibstadt:

Waibstadt. Ein betrunkener 26-Jähriger am Steuer eines Lastwagens hat Autofahrern im Rhein-Neckar-Kreis einen gehörigen Schreck eingejagt. Der Mann habe seinen 40-Tonner auf der Bundesstraße 292 zwischen Waibstadt und Neckarbischofsheim mit überhöhter Geschwindigkeit mehrmals in den Gegenverkehr gelenkt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Entgegenkommende Fahrzeuge hätten abbremsen und im letzten Moment ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Mehrere Streifenwagen konnten den Lastwagen nahe Reichartshausen schließlich stoppen.

Ein Alkoholtest bei dem 26-Jährigen ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Sein Führerschein wurde einbehalten und eine Blutprobe angeordnet. Der Mann verbrachte Heiligabend in einer Arrestzelle.(dpa)