Bezirksverband fördert Kulturprojekte

Frankenthal. Geld für die Kunst: Mit insgesamt 13 000 Euro fördert der Bezirksverband Pfalz sechs bedeutsame Kulturinitiativen und Kulturprojekte in der Region. Das hat der Ausschuss für Kunst, Kultur, pfälzische Geschichte und Volkskunde beschlossen. So erhält das Ernst-Bloch-Zentrum in Ludwigshafen für die Ausstellung "Kirche. Krone. Krieg - Thomas Müntzer zwischen Reformation und Revolution" einen Zuschuss von 4000 Euro. Die Ausstellung will im Reformationsjahr von Mai bis Juli an einen Reformator im Windschatten Martin Luthers erinnern, mit dem sich auch Ernst Bloch beschäftigt hat.

Weitere 4000 Euro erhält die Fördergemeinschaft Herrenhof Mußbach für eine Ausstellung über Arik Brauer, der zu den Hauptvertretern der Wiener Schule des Phantastischen Realismus gehört. Der Herrenhof will von September bis November rund 50 Kunstwerke und etwa 20 Radierungen dieses renommierten Künstlers zeigen.

2000 Euro fließen dem Verein "Skulpturen Rheinland-Pfalz" für sein diesjähriges Bildhauersymposion zu, das im Juni/Juli in Krickenbach bei Kaiserslautern stattfindet und wodurch der Skulpturenweg weitere Plastiken erhält. Der Freundeskreis für Kirchenmusik in Kirchheim an der Weinstraße (Kreis Bad Dürkheim) kann sich über 1500 Euro freuen, womit der Bezirksverband Pfalz das im Januar über die Bühne gegangene Kantatenprojekt "Graupner & Bach" unterstützt. Auf dem Programm standen Bachs Bauern-kantate und die Epiphanias-Kantaten von Christoph Graupner.

Pfarrer Bernhard Bonkoff erhält 1000 Euro für die Herausgabe des Buchs "Die Anfänge der Reformation in der Pfalz". Es vereint Aufsätze mehrerer Experten auf dem Gebiet der pfälzischen (Kirchen-)Geschichte und liefert neue Forschungsergebnisse.

Schließlich beteiligt sich der Regionalverband mit 500 Euro am Erscheinen von Karl Erhard Schuhmachers Buch "Königliche Hoheiten zu Gast in der Pfalz", das vom Pfalzaufenthalt der vier englischen Hoheiten Kaiserin Mathilde, Richard Löwenherz, Isabella von England und Richard von Cornwall handelt. rs