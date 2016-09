Bistum erhält enteignete Bücher zurück

Speyer. "Die Büchlein haben ihr eigenes Schicksal": Dieses Zitat aus einer Schrift des römischen Schriftstellers Terentianus Maurus könnte als Überschrift über einer dreijährigen Aktivität des Landesbibliotheks-Zentrums Speyer stehen, die sich mit der Aufarbeitung der NS-Geschichte und dem NS-Kampf gegen "gesinnungsfeindliche Literatur" befasste.

Gestern hat Armin Schlechter nach Durchsicht von rund 60 000 im Dritten Reich beschlagnahmten Büchern aus dem Bestand des Zentrums sechs belletristische Werke an das Bistumsarchiv der katholischen Kirche in Speyer zurückgegeben. Nach einem Erlass im Jahr 1940 hatten viele Bücher aus den katholischen Pfarrbüchereien entfernt werden müssen. Im Kreis Speyer kontrollierte die Gestapo im Jahr 1941 die Pfarrbüchereien, dabei wurden mehrere Werke beschlagnahmt. Auf unbekannten Wegen gelangten sechs dieser Bücher in das Landesbibliothekszentrum. Seit 2012 werden dort die Bestände auf NS-Raubgut untersucht.

"Auf das rein religiöse Schrifttum reduziert, verloren die Borromäusbüchereien an Attraktivität für die Benutzer, was de facto einer Ausschaltung gleichkam. Es handelte sich um den Versuch, das geistige Leben in Deutschland im Interesse des Nationalsozialismus zu kontrollieren", so Schlechter. Es waren wohl noch weitergehende Schritte vorgesehen, mutmaßten bei der Rückgabe von sechs Büchern Thomas Fandel, Leiter des Bistumsarchivs, und Generalvikar Franz Jung. "Wir werden diesen Werken einen Ehrenplatz in unseren Beständen einräumen", so Fandel.

"Symbolischer Akt"

"Die Rückgabe dieser sechs Bücher an ihre früheren Besitzer sind ein symbolischer Akt." Zwei Mitarbeiterinnen des Bibliothekszentrums waren drei Jahre lang mit der Sichtung des Bestands beschäftigt und fanden rund 2500 Bücher als "Raubgut", davon 1200 von Speyerer Juden. Von denen konnten wiederum 60 inzwischen an die einstigen Besitzer oder ihre Nachfahren zurückgegeben werden. rs