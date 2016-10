Blick auf die Erde fasziniert

Alle Bilder anzeigen ESA-Koordinator Thomas Reiter hat der Blick auf die Erde immer wieder nachdenklich gestimmt. © dpa Freude über "Unesco Chair" (v.l.): Rektor Hans-Werner Huneke, Dr. Lutz Möller (Unesco-Kommission), Miguel Clüsener-Godt (Unesco Paris), Lehrstuhlinhaber Alexander Siegmund und Wissenschaftsministerin Theresia Bauer. © Rothe

Heidelberg. "Sie sollten Geographieunterricht vom Weltraum aus machen", regt der ESA-Koordinator und Astronaut Thomas Reiter (kl. Bild) schmunzelnd an: Der Blick von oben auf die Welt sei begeisternd und berührend zugleich - und zeige, wie verletzbar der Blaue Planet ist. Ganz so weit ist die Pädagogische Hochschule (PH) noch nicht, aber in der Vermittlung der Geographie können hochmoderne Geotechnologien verfügbar gemacht und für den Unterrichtseinsatz aufbereitet werden. Das soll nun noch mehr den Kulturstätten und Biosphärereservaten der Welt zugutekommen: Die Unesco Paris hat die Heidelberger Lehreraus- und Fortbildungseinrichtung mit einem "Unesco Chair" ausgezeichnet. Es ist der erste in Baden-Württemberg und der elfte in Deutschland. Zu den Gratulanten zählte die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne). Reiter zeigte beim Festakt faszinierende Bilder, die er bei seinem Aufenthalt auf der Internationalen Weltraumstation ISS eingefangen hat.

Siegel öffnet Türen

"Chair" heißt auf Englisch Stuhl - in diesem Fall Lehrstuhl. Die Auszeichnung ist nicht direkt mit einem Scheck verbunden, wertet aber den Ruf der PH weiter auf und erschließt Geldtöpfe. Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst finanziert eine halbe Geschäftsführerstelle und die Hochschule selbst engagiert sich mit der Abteilung Geografie mit ihren 25 Mitarbeitern. "Bis auf vier Stellen sind allesamt drittmittelfinanziert", verweist Lehrstuhlinhaber Alexander Siegmund auf die "nötige Kreativität bei wenigen Ressourcen". Das Siegel "Unesco Chair" erleichtere die Suche nach weiteren Unterstützern und öffne Türen. Mit der GIS-Station (Klaus-Tschira-Kompetenzzentrum für digitale Geomedien) und dem Geco-Lab (Kompetenzzentrum für geoökologische Raumerkundung) verfügt die Geografie bereits über zwei privatfinanzierte Forschungs- und Ausbildungszentren.

Umweltforschung Der von der Unesco unterstützte Lehrstuhl hat den Titel "Unesco Chair on World Heritage and Biosphere Reserve Observation and Education" an der Pädagogischen Hochschule, Abteilung Geografie. Übersetzt: "Unesco Lehrstuhl für Erdbeobachtung und Geokommuni-kation von Welterbestätten und Biosphärenreservaten". Digitale Geomedien sollen besser im Unterricht genutzt und den Weltkultur- und Biosphärenstätten zur Verfügung gestellt werden.

"Es ist ein Stuhl, auf dem man sich nicht ausruhen darf", erklärt Siegmund, unter dessen Federführung die Bewerbung erfolgreich war. Gemeinsam mit PH-Rektor Hans-Werner Huneke unterschrieb er einen Vertrag mit der Unesco, in dem die Anforderungen des "Chairs" aufgelistet sind - ganz oben steht die Verpflichtung zur internationalen Vernetzung. Dass die Geografie in den vergangenen zehn Jahren bereits Projekte auf Teneriffa, in Indien, Chile und auf den Kapverden organisierte, half da natürlich.

"Wir werden jedes Jahr überprüft und nach vier Jahren wird entschieden, ob wir den Chair weiter behalten dürfen - was wir natürlich unbedingt wollen", sieht sich Siegmund weiter in der Pflicht. Schon der Weg zum "Chair" war schwer, wie Lutz Möller, der stellvertretende Generalsekretär der Deutschen Unesco-Kommission, berichtet: Seit 2010 verfolgte Siegmund das Projekt. Der 60-seitige Antrag, 2013 eingereicht, wurde zunächst abgelehnt. Siegmund habe nicht locker gelassen, das Papier 2015 überarbeitet neu eingereicht und sei kurzerhand nach Paris gereist, um die Unesco-Vertreter persönlich zu überzeugen und "Missverständnisse auszuräumen". Noch mehr Gesprächsstoff lieferte, dass Möller die Urkunde auf dem Weg nach Heidelberg im Zug gestohlen wurde.

16 Sonnenuntergänge am Tag

Eines der Empfehlungsschreiben, die die Unesco überzeugten, war übrigens von der ESA. Dessen Koordinator Reiter hat bei seinem viermonatigen Forschungsaufenthalt 2006 das "Auge Mauretaniens" beobachtet, eine kreisförmige Formation in der Wüste mit einem Durchmesser von 45 Kilometern. Über Krisenregionen im Nahen Osten sah er Rauch aufsteigen. 16 Mal in 24 Stunden konnte er Sonnenauf- und -untergänge miterleben. "Jeder war anders, jeder war einzigartig", schwärmt Reiter. Große rotbraune Flecke mitten im Grün des brasilianischen Urwalds hat Reiter gesehen: den nackten Mutterboden, der nach der Rodung übrig bleibt. "Da blutet die Erde", gibt er seinen Eindruck wieder. Und fügt hinzu: "Das stimmt einen sehr nachdenklich." (Bild: dpa)