Brand in Flüchtlingsunterkunft in Schriesheim

Am frühen Mittwochmorgen ist ein Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Schriesheim ausgebrochen.

Schriesheim. In einem Kellervorraum einer Flüchtlingsunterkunft in Schriesheim ist am frühen Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei konnten alle 45 Bewohner der Unterkunft in der Carl-Benz-Straße rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Die Ursache des Brandes ist noch unklar, die Feuerwehren Schriesheim, Altenbach und Dossenheim waren mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort und hatten die Flammen schnell unter Kontrolle. Mehrere Personen mussten von der Feuerwehr über Leiter und Drehleiter gerettet werden. Ein Mann wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Geretteten, darunter ein Kind, konnten sich zunächst in einem von den Verkehrsbetrieben bereitgestellten Bus aufwärmen. Sie sind derzeit in einer benachbarten Halle untergebracht - eine Verlegung in eine andere Flüchtlingsunterkunft wird angestrebt.

Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird auf 50 000 bis 70 000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.