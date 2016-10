Broschüre für den Ernstfall

Gefahr im Unglücksfall: 42 Firmen, darunter auch die BASF hier beim Verbrennen von Gasen nach einem Stromausfall (Bild), werden in dem Flyer aufgeführt.

Ludwigshafen/Mannheim. Genau vor einer Woche trat der Ernstfall ein: "Schließen Sie Fenster und Türen. Schalten Sie Klimaanlagen und Lüftungen aus", lauteten die Sicherheitshinweise nach der schweren Explosion beim Chemiekonzern BASF. Gestern stellten Vertreter der Städte Ludwigshafen und Mannheim die erste gemeinsame neue Informationsbroschüre "Verhalten bei Störfällen" vor. Der Termin hatte schon lange festgestanden und mit dem aktuellen Unglück eigentlich nichts zu tun.

Und doch waren es die Ereignisse der vergangenen Woche, die den besonderen Stellenwert von Information in den Vordergrund rücken ließen. "Wie wichtig Information ist, hat sich jetzt wieder gezeigt", sagte Mannheims Erste Bürgermeister, Christian Specht (CDU), bei der Präsentation der Broschüre. Der für die Feuerwehr Ludwigshafen zuständige Beigeordnete Dieter Feid (SPD) ergänzte: "Wir haben in der vergangenen Woche gerade wegen der aktuellen Ereignisse gesehen, wie wichtig es ist, die Bevölkerung auf allen Kanälen zu warnen."

Welche konkreten Verhaltensregeln zu ergreifen sind, schildert der neue Flyer in zehn verschiedenen Sprachen - von Deutsch, über Englisch bis hin zu Türkisch und Russisch. Beteiligt haben sich an dem 15 -seitigen Heft 42 Unternehmen aus Mannheim und Ludwigshafen, für die die sogenannte Störfallverordnung gilt, weil im Unglücksfall für Mensch und Umwelt gefährliche Stoffe austreten können. Zum ersten Mal haben die beiden Großstädte das alle fünf Jahre zu aktualisierende Werk gemeinsam erarbeitet.

Aufgeführt werden 19 Firmen aus Ludwigshafen und 25 aus Mannheim. Der über den Rhein greifenden Kooperation liegt ein Leitgedanke zugrunde. Die Broschüre stehe für ein einheitliches Sicherheitssystem der Metropolregion, betonte Feid. Den Angaben zufolge wird der Flyer mit einer Auflage von 270 000 Stück ab Mittwoch an alle Haushalte in Mannheim und Ludwigshafen verteilt. Die Bevölkerung wird darin etwa gebeten, im Notfall geschlossene Räume aufzusuchen, die Kinder im "Schutz von Schule und Kindergarten" zu belassen, die Nachbarn zu verständigen und auf Radio- oder Lautsprecherdurchsagen zu achten.

Angegeben wird auch eine Telefonnummer für Ludwigshafen (0621/5708 6000) und Mannheim (0621/293 6370). Bei Fragen soll dort angerufen werden, nicht aber bei den Notrufnummern. Hingewiesen wird auch auf die Internetseiten der beiden Städte, die am vergangenen Montag allerdings zeitweise nicht erreichbar waren. Im Katastrophenfall solle die Bevölkerung zudem auf Sirenen oder aber - und das ist neu in der Broschüre - auf die Warn-Apps Katwarn und Nina achten. Laut Dieter Feid habe sich in Ludwigshafen die Zahl der Katwarn-Nutzer nach der Explosion von 19 000 auf mehr als 30 000 erhöht.

Sirenennetz noch nicht komplett

Der Appell von Feid und Specht: Die Bevölkerung soll sich die App herunterladen, bevor es ein Unglück gebe. Dort seien Hinweise und Verhaltensregeln abrufbar - und damit mehr Information als durch das Sirenensystem. Das muss in Mannheim wieder aufgebaut werden. Laut Stadt sind derzeit 65 Sirenen betriebsbereit und damit 80 Prozent der Abdeckung erreicht. Finanziert wurde die neue Broschüre von den von der Verordnung betroffenen Unternehmen. Sie sind dazu gesetzlich verpflichtet.