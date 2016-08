Bruchlandung auf Feldweg

Ein Kleinflugzeug ist am Samstag in Neustadt an der Weinstraße nahe eines Weinbergs notgelandet.

Neustadt/Birkweiler/Speyer. Nach dem schweren Flugzeugunglück, bei dem am vergangenen Donnerstag in Speyer der 44-jährige Pilot ums Leben kam, hat es am Wochenende erneut zwei Unfälle mit Sportflugzeugen in der Pfalz gegeben.

Offensichtlich wegen Motoraussetzern musste der 44-jährige Pilot einer Dornier-Propellermaschine auf einem Feldweg neben der Landesstraße 516 in der Nähe von Neustadt-Hambach notlanden. Dies meldete die Polizei in Neustadt. Dabei stieß das Flugzeug mit einer Tragfläche gegen einen Baum. Einer der fünf Insassen wurde schwerletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die vier anderen Passagiere erlitten leichte Verletzungen. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei keine Angaben machen. Notärzte und Feuerwehrleute waren am Unfallort im Einsatz. Wegen des Großeinsatzes war die Landesstraße drei Stunden lang voll gesperrt.

Glimpflicher verlief die Notlandung eines Segelfliegers in der Nähe von Birkweiler bei Landau im Kreis Südliche Weinstraße. Der 59 Jahre alte Pilot brachte seine Maschine in einem Weinberg zu Boden und blieb unverletzt. Er war am Freitag vom Flugplatz Ebenberg bei einem Segelflugrennen gestartet. Wegen fehlender Thermik musste der 59-Jährige das Rennen aber abbrechen. Bei der ungeplanten Landung südlich von Birkweiler entstand an dem Flugzeug ein Schaden von rund 2500 Euro.

Die historische Flugschau "Airliner Classics" auf dem Flugplatz Speyer stand am Wochenende indessen unter dem Eindruck des tödlichen Absturzes vom Donnerstag. Das Opfer war der Initiator der Veranstaltung und in Fliegerkreisen sehr bekannt. Besucher ehrten den verunglückten Piloten mit einer Schweigeminute und mehreren langsamen Überflügen über die Absturzstelle, die nur wenige Meter von der Start- und Landebahn des Flugplatzes entfernt liegt. bjz/lrs