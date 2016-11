Brücke wird angehoben

Rhein-NEckar. Die Oberleitung für die insgesamt zehn Bahngleise hängt gerade einmal 30 Zentimeter unter der Autobahnbrücke am Bahnhof Mannheim-Friedrichsfeld - kein Abstand, bei dem sich sicher arbeiten lässt. Die baufällige Brücke soll bis Ende 2019 abgerissen und neu aufgebaut werden. Deshalb vergrößern Fachleute an diesem Wochenende den Abstand zwischen den Oberleitungen der Bahn und der Brückenunterkante. Die Konsequenz: Die A 656 muss zwischen dem Autobahnkreuz Heidelberg und der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim komplett für den Verkehr gesperrt werden.

Die Sperrung gilt von Samstagabend, 21 Uhr, bis Montagmorgen um 5 Uhr, hat das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe mitgeteilt. Neu ist, dass diesmal auch der Bahnverkehr unter der Brücke komplett ruht. Das ist die Voraussetzung dafür, dass überhaupt über den Gleisen und so nah an der Starkstromleitung gearbeitet werden darf.

Am Wochenende wird nun das rund 120 Meter lange und 750 Tonnen schwere Brückenteil zentimeterweise um insgesamt 1,50 Meter nach oben gedrückt. Das befahrbare Autobahnstück nebenan bleibt von den Bauarbeiten unberührt, ist aber trotzdem für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Stahlplatten eingeschoben

"Auf den Pfeilern und an den Endpunkten der Konstruktion werden hydraulische Pressen die Brücke in 2,5-Zentimeter-Schritten gleichmäßig nach oben drücken", erläutert Projektleiter Ralph Eckerle vom Baureferat Nord des RP. Dann werden Stahlplatten eingeschoben, die das Bauwerk jeweils in Position halten. Danach geht's die nächste Stufe nach oben. Die Bahn nutzt das Wochenende ebenfalls, um Arbeiten im Bereich des Friedrichsfelder Bahnhofs zu erledigen, Gleise zu stopfen oder die Oberleitungen neu zu befestigen.

Mit einem Abstand von 1,50 Meter zu den Fahrdrähten könne dann bis Dezember ein Schutz- und Arbeitsgerüst eingebaut werden, von dem aus sich die weiteren Abbrucharbeiten sicher erledigen lassen. Bis zum Frühjahr rechnet Eckerle damit, dass das Stahlgerippe der Brücke soweit freigelegt ist, dass es - dann ebenfalls unter Vollsperrung von Autobahn und sämtlichen Gleisen - demontiert werden kann.

Diese Vollsperrungen seien übrigens gar nicht so einfach zu organisieren, sagt Eckerle. Noch schwieriger sei jedoch, die Sperrung der Gleise mit der Bahn abzustimmen. Und das ist das Problem auch für das RP. Die Baustelle wäre ein Jahr früher fertig, wenn nicht eine Hauptverkehrstrasse unter der Brücke hindurchführte: "Die Sperrungen der Bahn definieren unseren Zeitplan."