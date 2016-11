Chaos aus verbogenem Stahl

Ludwigshafen. Die Leitungen liegen schwarz verkohlt kreuz und quer im Rohrgraben. Die Fernleitung, die flüssiges Ethylen von Frankfurt nach Karlsruhe durch den Landeshafen Nord führt, hat es komplett aus der Verankerung gerissen. Sie ragt im 90-Grad-Winkel aus dem Graben heraus. Seit Mittwoch ist der Explosionsort von der Staatsanwaltschaft freigegeben. Deshalb ist jetzt ein Blick auf die Stelle möglich, an der die Katastrophe bei der BASF am 17. Oktober ihren Anfang nahm.

Immer noch ist vieles Spekulation, was den Verlauf des Unglücks betrifft. Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft Frankenthal hat ein - erfahrener - Mitarbeiter einer Fremdfirma das falsche Rohr mit einer Trennscheibe angeschnitten und damit wohl die Katastrophe ausgelöst. Warum er das getan hat, weiß noch niemand. Der Mann verweigert nach Auskunft der Staatsanwaltschaft bislang die Aussage.

Jedes Rohr werde gekennzeichnet, jede Stelle markiert, wenn sie bearbeitet werde, erläutert Wolfgang Egel-Hess, Leiter des Landeshafens bei der BASF. Um so unverständlicher: Das Rohr, das er hätte bearbeiten sollen, war zwei Meter daneben schon abgeflext. "Es war kein Erstschnitt", sagt der Chemie-Ingenieur. Dann erwischte der Arbeiter die Nachbarleitung, gefüllt mit brennbarem und leicht entzündlichem Raffinat.

"Wir waren in drei Minuten am Brandherd", erläutert Rolf Haselhorst, Chef der BASF-Werkfeuerwehr. 20 Einsatzkräfte aus der Wache Nord und noch einmal so viele Leute aus der südlichen Wache. Und das wurde drei Feuerwehrleuten sowie einem Matrosen eines Schiffes, das keine 100 Meter daneben am Kai festgemacht hatte, zum Verhängnis.

Völlig unvorbereitet

Aus Gründen, die die BASF selbst noch nicht kennt, explodierten die Fernleitungen, die direkt neben dem angesägten Rohr mit dem Raffinat-Ethylen und Propylen durch den Landeshafen Nord führen. Das Ethylen-Rohr ragt nun aus dem Rohrgraben heraus, das offene Ende liegt gekrümmt direkt auf dem Steinpflaster. Die Feuerwehrleute seien zu diesem Zeitpunkt gerade damit beschäftigt gewesen, einen Wasserwerfer an das Feuerwehr-Fahrzeug anzuschließen, deutet Haselhorst an eine Stelle etwa 40 bis 50 Meter vom Rohrgraben entfernt, an der jetzt ein riesiger Abfallcontainer steht.

Sie seien nicht mehr dazu gekommen. Die Explosion habe seine Leute völlig unvorbereitet getroffen, einige Kameraden habe die Druckwelle der Explosion ins Hafenbecken geschleudert, berichtet der Feuerwehrchef.

Die Leitung muss damals wie ein Gartenschlauch unter Druck herumgewirbelt sein. Mit diesem Phänomen habe es das Unternehmen bislang noch nicht zu tun gehabt, äußern sich die Verantwortlichen zurückhaltend. Haselhorst und Egel-Hess wissen auch nicht, wie lange es vom ersten Brand bis zur großen Explosion dauerte.

Noch immer herrscht das Gefühl der Betroffenheit, wenn Haselhorst und seine Kollegen an die Unglücksstelle kommen. "Wir sprechen jeden Tag darüber", sagt der Feuerwehrchef. Manche versuchten, jetzt durch Freischichten Abstand zu bekommen. Andere suchten ganz bewusst den Landeshafen auf, um die Katastrophe und den Verlust der Kameraden zu verarbeiten.

Arbeiten ohne Zeitplan

Hinter dem Rohrgraben befindet sich ein Mitarbeiterparkplatz. Die Wracks mehrerer Autos, die zu nah geparkt haben, stehen jetzt noch. Daneben verhüllen meterhohe weiße Planen den Blick vom Containerterminal auf das Leitungswirrwarr. Schließlich waren auch Lkw-Fahrer und Mitarbeiter des Terminals am Tag der Katastrophe dort und sollen nun nicht täglich daran erinnert werden.

Aktuell ist der Hafen weitgehend außer Betrieb. Vermessungstechniker und Feuerwehr tasten sich langsam an das Chaos heran, das nun entwirrt und komplett neu aufgebaut werden muss. Einen Zeitplan gibt es dafür genauso wenig wie eine Kostenkalkulation. Werkleiter Uwe Liebelt hatte schon vor Wochen gesagt: Das dauert Monate. Rolf Haselhorst und Wolfgang Egel-Hess nicken mit dem Kopf.