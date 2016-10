Chemieunfall in Eissportstadion: Giftiges Ammoniak tritt aus

Verkehrschaos in Ludwigshafen: Wegen des Ammoniak-Austritts in der Eissporthalle mussten am Nachmittag einige Hauptverkehrsstraßen gesperrt werden.

Ludwigshafen. Kurz nach 15 Uhr heulen im Ludwigshafener Stadtteil Mundenheim die Sirenen, die Warn-Apps Katwarn und Nina schicken beunruhigende Meldungen auf die Handys: Fenster und Türen geschlossen halten und nicht im Freien aufhalten. Schon wieder ereignet sich gestern in Ludwigshafen ein Chemieunfall - dieses Mal aber nicht beim Chemiekonzern BASF, sondern im Eissportstadion. Bei Wartungsarbeiten ist es zu einem Leck gekommen, aus dem das giftige Ammoniak austritt, wie die Feuerwehr und die Stadt mitteilten. Das von einem Verein betriebene Eissportstadion wollte sich offenbar auf die bevorstehende Saison vorbereiten. Ammoniak wird zur Kühlung der Eisfläche eingesetzt.

Der Chef der Berufsfeuerwehr, Peter Friedrich, erläutert am frühen Abend die Situation, die die 35 Feuerwehrkräfte vorfinden: Drei Tonnen Ammoniak befinden sich in einem Tank, der gerade befüllt wird, etwa eine Tonne der Chemikalie ist bereits im Leitungssystem. Das Leck wird in einem Schacht hinter der Eisbahn verortet. "Bei Ammoniak besteht Explosionsgefahr", sagt Friedrich. Zudem könne es die Atemwege und die Augen reizen. "Wir sind um eine Warnung der Bevölkerung nicht umhingekommen", ergänzt der Beigeordnete der Stadt Ludwigshafen, Dieter Feid (SPD). Die Bevölkerung und die Sicherheitskräfte sind nach der Explosion bei der BASF vergangene Woche mit drei Toten und mehreren Verletzten sensibilisiert. Das angrenzende Hallenbad Süd wird ebenso geräumt wie die Leichtathletikhalle. Auch die Kindertagesstätte in der Von-Weber-Straße sei informiert worden. Kinder und Erzieher müssen im Gebäude bleiben. Eltern können ohnehin nicht zu ihren Schützlingen, die Saarlandstraße, die Mundenheimer Straße und die Lagerhausstraße werden von etwa 50 Polizisten komplett gesperrt.

Wegen der Windrichtung wird auch in Mannheim Alarm ausgelöst, ein Verbindungsmann der dortigen Feuerwehr macht sich auf den Weg in die Nachbarstadt. "Kindertagesstätten und Schulen in den angrenzenden Mannheimer Stadtgebieten wurden vorsorglich umgehend informiert, Bürgerinnen und Bürger wurden aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Dies ist nun nicht mehr notwendig", teilt die Stadt Mannheim am Abend mit.

Riechendes Gas Ammoniak wird als Grundstoff bei der Herstellung vieler chemischer Stoffe verwenden. Es wird besonders zu Düngemitteln weiter verarbeitet. Unter anderem wird die Chemikalie auch als Kühlmittel eingesetzt. Es ist ein stark stechend riechendes, farbloses, wasserlösliches und giftiges Gas, das zu Tränen reizt und erstickend wirkt. Ammoniak wirkt giftig, wenn es eingeatmet wird. Bei hoher Konzentration besteht Lebensgefahr. Laut Feuerwehr kann das Gas mit Wasser niedergeschlagen und gleichzeitig verdünnt werden. mpt

Keine Verletzten

Entwarnung in Ludwigshafen: Gegen 16.30 Uhr kann das Leck mit einer Manschette abgedichtet werden. Verletzt wird nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Die Ammoniak-Konzentration in der Luft ist zurückgegangen, kurz nach dem Unfall ist sie am Stadion erhöht. Messwagen der Feuerwehren Ludwigshafen, Speyer und Worms waren im Einsatz. Laut Feuerwehrchef Friedrich haben fünf Personen über Reizungen der Atemwege geklagt.

"Ich danke den Bürgern für ihr umsichtiges Verhalten während des Produktaustritts", betont Beigeordneter Feid. Wie sensibel die Ludwigshafener sind, zeigt die Statistik: Bei der Info-Hotline der Stadt haben in knapp drei Stunden mehr als 300 besorgte Menschen angerufen.