Clowns erschrecken Kinder

Wer andere mit Masken erschreckt, kann sich strafbar machen. © dpa

Rhein-Neckar. In Amerika treiben sogenannte Grusel-Clowns schon länger ihr Unwesen, jetzt hat der Trend offenbar auch die Region erreicht. Die Polizei berichtet von zwei Fällen aus dem Rhein-Neckar-Kreis, bei denen maskierte Unbekannte am Donnerstag Minderjährige erschreckt haben.

In Hockenheim sollen sich zwei Personen morgens mit fratzenhaften Clown-Masken hinter einen 16-Jährigen gestellt haben, der auf dem Weg zu seiner Praktikumsstelle war. Er flüchtete. In Leimen berichtete ein Zehnjähriger am gleichen Tag von drei maskierten Männern, die ihm in einer Unterführung im Wohngebiet "Fasanerie" auflauerten und verfolgten. Die "Clowns" sollen einen Handwagen dabei gehabt haben. Die Fahndung der Polizei verlief erfolglos. Zeugen können sich bei den Revieren in Hockenheim (Tel. 06205/2 86 00) oder Wiesloch (Tel. 06222/5 70 90) melden.

In Alzey dagegen wies die Polizei Berichte von maskierten Clowns als falsch zurück. In jedem Fall betonen die Beamten aber, dass es sich beim Erschrecken mit Gruselmasken nicht um einen Scherz handle. Je nach Fall könne sich der Täter wegen Bedrohung, Nötigung oder Körperverletzung strafbar machen. Wer einem Grusel-Clown begegnet, solle sofort die Polizei informieren. fab