Computer hilft beim Streuen

Rhein-Neckar. "Wir gehen nicht davon aus, dass wir in den nächsten Tagen ausrücken müssen - aber wir sind drauf eingestellt", sagt Kurt Ertel, Leiter des Landesbetriebs Mobilität in Speyer. Die Salzlager in der Region sind gefüllt, die Fahrzeuge entsprechend umgerüstet - Eisregen oder Schneefall wäre für die Winterdienste im Dreiländereck keine Überraschung. Alle Straßenmeistereien geben grünes Licht, wie eine Umfrage dieser Zeitung ergab.

Im Rhein-Neckar-Kreis beispielsweise liegen 7000 Tonnen Salz an sieben verschiedenen Standorten auf Halde. Diese Menge könne bei einem milden Winter für den kompletten Bedarf ausreichen, sagt Matthias Knörzer, der im Kreis für die Straßenmeistereien zuständig ist. Allerdings sorgen landesweit ausgehandelte Lieferverträge dafür, dass auch bei längeren Frost- und Schneeperioden kein Engpass entsteht. An der hessischen Kreis Bergstraße liegen 4000 Tonnen bereit, in der Pfalz sind es 6000 Tonnen.

Wetterdienst alarmiert

Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach, aber auch regionale Wettermelder und eigene Messepunkte an ausgewählten Straßen sorgen dafür, dass die Mitarbeiter rechtzeitig alarmiert werden dann und frühmorgens zwischen zwei und drei Uhr ausrücken können. Im Rhein-Neckar-Kreis beispielsweise beginnt der Einsatztag im Winter um drei Uhr nachts mit ersten Kontrollfahrten über das rund 860 Kilometer lange Straßennetz. Stellen die Mitarbeiter fest, dass die Fahrbahnen glatt sind, rollt der generalstabsmäßig geplante Winterdienst an, die Kollegen in der Rufbereitschaft rücken aus, um Schnee und Eis von den Straßen zu räumen.

Dabei ist der Winterdienst längst eine hochtechnologisierte Angelegenheit. Nicht nur, dass der Einsatz der kompletten Fuhrparks über GPS und Computer detailliert dokumentiert wird. Auch beim Schneeräumen hilft mittlerweile jede Menge Technik, wie Jochen Vogel, Sprecher des hessischen Straßen- und Verkehrsmanagements Hessen Mobil, erläutert. Die Räumfahrzeuge sind unter anderem mit Infrarot-Fühlern ausgerüstet, die Temperatur und Beschaffenheit der Straßenoberfläche messen. Eine Automatik steuert dann, ob das Räumfahrzeug fünf oder 40 Gramm Salz pro Quadratmeter ausstreuen muss. Auf dem Streuteller wird dann jeweils ein Anteil Feuchtsalz dazugegeben. Dieser verhindert, dass das Salz von der Straße verweht wird und die Natur am Straßenrand schädigt. Diese Technik habe in den vergangenen Jahren den Salzverbrauch um rund 40 Prozent reduziert, sagt Vogel.

Bei aller Vorbereitung appellieren die Straßendienste aber auch an die Geduld der Autofahrer. "Wir können nicht überall gleichzeitig sein, um sommerliche Straßenverhältnisse herzustellen", bittet nicht nur Jochen Vogel vor allem bei plötzlichen Wintereinbrüchen um Geduld. Die Fahrzeuge an der hessischen Bergstraße brauchen etwa drei Stunden für einen Umlauf auf ihren festgelegten Routen. "Wir spüren eine immer größere Anspruchshaltung", hat auch Matthias Knörzer vom Rhein-Neckar-Kreis festgestellt.

Reifen rechtzeitig wechseln

Und gleichzeitig bitten die professionellen Schneeräumer auch alle Verkehrsteilnehmer, sich nicht vom Winter überraschen zu lassen - auch im eigenen Interesse. Dazu gehöre, rechtzeitig die Winterreifen aufzuziehen, einen Eiskratzer für zugefrorene Scheiben ins Auto zu legen und auch mehr Zeit für die Fahrt einzuplanen. Wenn ein Auto mit Sommerreifen irgendwo quer liegenbleibe, nütze das beste Streufahrzeug nichts, wenn es nicht vorbeikommt. Und Kurt Ertel vom Landesbetrieb Mobilität in Speyer bittet auch beim Parken am Straßenrand um entsprechende Rücksichtnahme, damit die Räumfahrzeuge auch durch Engpässe kommen. Ein Räumschild sei nun mal 3,20 Meter breit. "Wir klingeln regelmäßig nachts um zwei oder drei Uhr bei den Leuten, damit sie ihre Autos wegfahren - zum Teil auch mit Unterstützung der Polizei", mahnt Ertel.

Noch rechnen die Straßenmeister nicht aktuell mit großflächigen Einsätzen. "Wir haben eine trockene Luft, und der Boden hat noch eine gewisse Grundwärme", sagt Ertel. Aber falls in zwei Tagen ein Eisregen komme, dann nütze auch der warme Boden nichts.