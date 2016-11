Frankenthal. Ein Dackel hat am Mittwoch in Frankenthal einen sogenannten Horror-Clown durch einen Wadenbiss in die Flucht geschlagen. Wie die Polizei gestern berichtete, hatte der maskierte Angreifer die 25-jährige Hundehalterin auf offener Straße erschrecken wollen. Er führte ein "Messer oder ähnlichen Gegenstand" bei sich, so die Polizei. Der "Clown" trug eine weiße Maske mit zum Schrei verzerrtem Mund und eine rote Perücke. Als er versuchte, den beißenden Dackel von seiner Wade abzuschütteln, setzte sich die 25-Jährige zudem mit einem Tritt in den Unterleib des Angreifers zur Wehr. Die junge Frau flüchtete, als eine weitere, ganz in schwarz gekleidete Person mit einer Horror-Maske aus dem Gebüsch hervortrat. Die beiden Maskierten suchten nun ebenfalls das Weite. Die Polizei bittet Zeugenhinweise - gegebenenfalls auch auf eine Person mit einer frischen Bissverletzung an der Wade (Telefon: 06233/31 30). agö