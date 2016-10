Danke-Tag stärkt Polizisten den Rücken

Alle Bilder anzeigen Gewalt gegen Polizeibeamte ist immer häufiger ein Thema. © dpa Der Beruf des Polizeibeamten ist nichts für Zartbesaitete. © dpa

Ludwigshafen. Sie werden bei ihrer beruflichen Tätigkeit beleidigt und angepöbelt, angespuckt und in vielen Fällen sogar tätlich angegriffen: Der Beruf des Polizeibeamten ist nichts für Zartbesaitete. "Die Aggressionen gegen Polizisten nehmen immer mehr zu," berichtet der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD), "dabei tragen die Beamten als Freund und Helfer ihre Haut zu Markte, um die Bevölkerung zu schützen." Dieses gesellschaftliche Problem der zunehmenden Gewalt gegen Polizeibeamte sei nur von der gesamten Gesellschaft zu stoppen - "die Polizei braucht öffentlichen Rückhalt".

Den will ein junger Verein organisieren: "Keine Gewalt gegen Polizisten" heißt die am 3. September 2011 von der Berufsschullehrerin Gerke Minrath-Grunwald (Ahrweiler) nach einem "Schlüsselerlebnis" gegründete Organisation, der inzwischen 118 Mitglieder aus allen gesellschaftlichen Schichten angehören. Die Pädagogin war am 1. Mai 2009 erschüttert, als sie in Berlin nach Ausschreitungen am "Tag der Arbeit" feststellte, dass ganze Bürgersteige verschwunden waren - ihre Steine hatten als Wurfgeschosse gegen die Polizei gedient. Folge: Rund 280 Polizisten wurden damals verletzt.

Tour durch Präsidien

Mit dem dritten rheinland-pfälzischen "Danke-Polizei-Tag" nach Ahrweiler (2014) und Mainz (2015) will die Vereinsvorsitzende nun am Samstag den vorderpfälzischen Beamten persönlich danken und besucht deshalb die fünf Polizeidienststellen in Ludwigshafen, Neustadt, Landau, Bad Bergzabern und Grünstadt. "Wir wollen den Beamten mit dieser Geste Dankeschön sagen für ihren tagtäglichen Einsatz, der oft mit schweren körperlichen Auseinandersetzungen endet," sagte die Initiatorin dieses Tages, "in England ist das schon länger ein guter Brauch." Lewentz hat für diese ungewöhnliche Aktion die Schirmherrschaft übernommen. Auch vor dem Hintergrund, dass sich die Gewalt gegen Polizeibeamte im Land von 2011 bis 2015 auf mehr als 2100 Fälle fast verdoppelt hat. Lewentz: "Die Beamten sollen wissen, dass sie bei ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit nicht allein gelassen werden."

Der Ludwigshafener Polizeipräsident Thomas Ebling ("Die Gewalt ist nicht nur vielfältiger, sondern zunehmend schlimmer geworden") würde sich wünschen, dass die Justiz bei nachfolgenden Strafprozessen das mögliche Strafmaß ausschöpfen und damit auch die Tätigkeit der Polizeibeamten unterstützen würde: "Durch vernünftige Urteile, die in der Öffentlichkeit ein anderes Augenmerk erhalten, kann man auf lange Sicht die Polizei schützen." rs