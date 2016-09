Darth Vader gibt’s viermal

Speyer. Am Ende nehmen vier Darth Vaders einträchtig Aufstellung fürs "Familienfoto". Um sie herum bevölkern weiß gekleidete Stormtroopers, Sandleute, Piloten von imperialen Abfangjägern und andere Figuren des "Star Wars"-Imperiums die Fläche vor der Raumfahrthalle des Technik-Museums Speyer. Tausende Science-Fiction-Fans pilgern am Wochenende zum Treffen mit ihren Helden. Die German Garrison - deutsche Sektion des internationalen Fanclubs "501st Legion" - organisiert hier zum neunten Mal das Event "Fiktion trifft Realität".

Die Bösen sind eindeutig in der Überzahl. Das liegt daran, dass sich die rund 700 Aktiven der German Garrison der dunklen Seite der Macht verschrieben haben. Aber natürlich nur mit einem Augenzwinkern. Denn das Motto des Vereins lautet: "Bad Guys Doing Good" (Böse Buben tun Gutes). Hinter all dem Spaß rund um "Krieg der Sterne" steht auch der Wohltätigkeitsgedanke, informiert Petra Schubert, "Presseoffizier" der Garrison. Der Verein sammelt Spendengelder, arbeitet regelmäßig mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei zusammen, besucht Krankenhäuser und Kinderhospize, ganz im Sinne des Gründers Albin Johnson. Der gründete damals den Verein, um Spenden für seine kranke Tochter zu sammeln. Aktuelles Projekt ist eine Stiftung, die todkranken Kindern Herzenswünsche erfüllt. Der Mutterverein "501st Legion" will in fünf Jahren 150 000 Dollar beisammen haben.

Film-exakte Kostüme

German Garrison Die German Garrison (Deutsche Garnison) ist der deutsche Ableger einer weltweit aktiven Fan-Gemeinde mit dem Titel "501st Legion" . Hier sind mehr als 10000 Mitglieder organisiert.

(Deutsche Garnison) ist der deutsche Ableger einer weltweit aktiven Fan-Gemeinde mit dem Titel . Hier sind mehr als 10000 Mitglieder organisiert. Der Name entstammt den ersten drei Star Wars-Filmen. Dort gilt die 501. Sturmtruppen-Legion als "Darth Vaders Faust" und Eliteeinheit mit dem Geheimauftrag, die Jedi-Ritter zu vernichten .

mit dem Geheimauftrag, die . Die deutsche Garnison zählt knapp 700 aktive Mitglieder , etwa 250 waren in Speyer mit von der Partie.

, etwa 250 waren in Speyer mit von der Partie. Das nächste Science-Fiction-Treffen in Speyer gibt's am 23. und 24. September 2017. (bjz)

Bei all dem ernsten Hintergrund kommt der Spaß aber keineswegs zu kurz. Wobei dieser Spaß mit großer Ernsthaftigkeit betrieben wird. "Wir legen großen Wert auf film-exakte Kostüme", erläutert Daniel Dick, Vorsitzender der German Garrison - oder Commanding Officer, wie es im Sprachgebrauch des Vereins heißt. Und wer beim Verein mitmachen will, muss sein Kostüm erst offiziell abnehmen lassen. Da entscheiden schon Details. Bei den Stormtroopers, den Soldaten des bösen Imperiums, sitzen die Knöpfe einer elektronischen Schalteinheit auf der Brust im fünften "Star Wars"-Film links, im sechsten Film dagegen rechts. In der einen Version sind die blauen Luftschlitze am Helm aufgemalt, in der anderen aufgeklebt. Und auch die Farben der Mundpartie changieren zwischen grau und schwarz, erläutert ein Stormtrooper mit blecherner Stimme.

Falk Hähnle steckt in einem der vier Darth-Vader-Kostüme, ist im Gespräch aber gar kein Bösewicht - in ihm steckt, ganz wie im Filmvorbild, ganz viel Gutes. Er hat sich zum ersten Mal in den schwarzen Anzug des dunklen Lords geworfen. Bei vorangegangenen Treffen maskierte er sich als Pilot eines Tie-Abfangjägers. "Den Darth Vader sollte man auch nicht als erstes machen", erläutert er. Bis zu 25 Minuten dauert es, bis alles sitzt - auch mit fremder Hilfe - und das typische Atemgeräusch endlich aus dem transportablen Lautsprecher auf seinem Rücken ertönen kann - eine Endlosschleife, übertragen vom MP3-Player eines alten Handys. Mit aufgesetztem Helm ist Hähnle als Vader dann eine Ehrfurcht gebietende Erscheinung.

Noch viel länger hat Kathrin Adler für ihr Kostüm benötigt. Dreieinhalb Stunden hat "Transformaker" Enrico Lein gebraucht, um die Berlinerin in eine Borg-Königin zu verwandeln. Die Borgs entstammen zwar dem Star-Trek-Universum. Doch auch diese Sternenvölker sind gerngesehene Gäste beim großen Science-Fiction-Treffen in Speyer. Wie beispielsweise die klingonische Sprache klingt und wie man sie lernen kann, erläutert Lieven L. Litaer. Der Architekt ist einer von rund 30 Erdenbürgern, die fließend klingonisch sprechen, und er lässt das Publikum in einem sehr witzigen Vortrag an seinem Wissen teilhaben.

Ein Team von jungen Leuten zeigt beim intergalaktischen Treffen die hohe Schule der Lichtschwertkunst. Die Mitglieder des "Saberprojects" sind nach ihrer halbstündigen Show und rassigen Kämpfen mit summenden und klingenden Lichtschwertern schweißgebadet. Vier lange Wochenenden haben sie die Show choreographiert, damit auch jeder Schlag sitzt, erzählt Johannes Reil.

Der heimliche Star ist jedoch eine der blinkende und fiepsende Droide R2-D2. Sein Schöpfer Andreas Lukas hat fast ein Jahr Arbeit und mehrere Tausend Euro investiert. Den Droiden steuert Lukas mit einer herkömmlichen Fernbedienung für Modellflugzeuge. Erstaunlich, wie viel Mitgefühl eine piepsende, rollende Tonne erzeugen kann. Aber das war ja in den Filmen schon so.