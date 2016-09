Das Interview in voller Länge

Herr Renner, haben Sie schon Kugelschreiber am Rande eines Berliner Wochenmarkts verteilt?

Tim Renner: Nein. Da bin ich auch etwas enttäuscht. Ich hatte ja gehofft, dass solche Einsätze inklusive sind, wo man auf einer Obstkiste lautstark Parolen verbreiten kann.. Aber ich musste hier lernen, dass ich als politischer Beamter gar keinen direkten Wahlkampf machen darf. Sondern höchstens auf dem Podium mit dem Bezirksbürgermeister von Charlottenburg ausgiebig über Kultur diskutieren oder Ähnliches.

Abgesehen von Mecklenburg-Vorpommern scheint sich die SPD bei 20 bis 25 Prozent einzupegeln - fühlt man sich da eigentlich noch als Mitglied einer Volkspartei?

Renner: Ich bin ja nicht in der SPD, um mit der Masse mit zu schwimmen. Der Mainstream war mir immer schon zutiefst suspekt. Ich fühle mich als Mitglied einer Partei, die hoffentlich zwei wesentliche Faktoren erfüllt: Eine realistische, sozial orientierte Partei zu sein und eine, die sich als Partei des Fortschritts der Diskussion stellt.

Auch die AfD erreicht bei Landtagswahlen nun über 20 Prozent. Das bisher übliche Draufhauen scheint der Partei eher zu nützen. Wie sollte man mit ihr umgehen?

Renner: Mir graust in der Tat vor der Vorstellung, dass dort, wo heute ein vergnügtes Trüppchen manchmal desorientierter Anarchisten wie die Piraten sitzt, demnächst ein starker AfD-Block im Berliner Abgeordnetenhaus sein könnte. Das Problem ist, als Demokrat wird man die wahrnehmen müssen: Sie sind vom Volk gewählt. Man muss halt alles dran setzen, um sie zu entzaubern. Da hilft aber garantiert keine Polemik. Sondern es wird immer wieder darum gehen, zu hinterfragen, was von der AfD platt behauptet wird. Um klarzustellen, was sie an Unwahrheiten verbreitet und an Ängsten schürt, die jeder Grundlage entbehren.

Sie sind mit 18 in die SPD gegangen und gleich wieder ausgetreten. Warum das?

Renner: Eingetreten bin ich, weil die SPD damals schon sehr fortschrittlich war: Man konnte nämlich per Anrufbeantworter Mitglied werden. Da habe ich dann nach hitzigen Diskussionen auf einer Party, nicht mehr ganz nüchtern, zum Hörer gegriffen. Ausgetreten bin ich aus zwei Gründen: Wenn Sie als junger Mensch im Ortsverein Grindelberg sind, dann fühlen sie sich etwas deplatziert. Das erinnerte damals noch mehr an einen Kaninchenzüchterverein als an eine politische Partei. Das zweite Problem: Als junger Journalist wurde ich sehr schnell in die JUSO-Medienarbeitsgruppe gesteckt. In der war ich der Einzige, der für das Duale System eingetreten ist, also für private Funkmedien. Immer wieder als Agent der CDU gesehen zu werden, wurde mir dann irgendwann zu anstrengend.

Es heißt, Sie seien 2013 nur wieder in die SPD zurückgekehrt , um Einfluss auf die Entscheidung über die Koalition nehmen zu können - wollten Sie die jetzige große Koalition verhindern?

Renner (lacht): Wenn das der Plan war, ist er jedenfalls gescheitert. Was mich aber fasziniert hat, ist die Tatsache, dass die Mitglieder in der Breite auch bei solchen Kernfragen zu beteiligen. Die Urwahl finde ich einen sehr modernen, sehr richtigen Ansatz.. Den wollte ich unterstützen.

Es heißt, das Klima in Berlins großer Koalition sei mit erbärmlich noch zurückhaltend beschrieben. Ist es überhaupt sinnvoll, das Zweckbündnis mit der CDU weiterzuführen?

Renner: Das kann man erst nach der Wahl beurteilen. Sinn macht es, Mehrheiten und Koalitionen aufzubauen, die funktionieren. Da muss man erst sehen, wie die anderen Parteien durchs Ziel gehen, mit denen man koalieren könnte. Und die zweite Frage ist: Wie stellen sie sich nach der Wahl auf? Im Moment verschärfen sich Positionen bei der CDU, die wirklich absurde Formen annehmen. Ich persönlich habe zum Beispiel in Berlin noch nie eine Frau mit Burka gesehen. Das bestätigt auch der Islamrat, der sagt: "Wenn sie eine sehen, dann ist es wahrscheinlich eine Touristin."