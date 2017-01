„Das Thema Trump kann keiner mehr hören“

Kallstadt. Der neue US-Präsident hat eine herbe Niederlage kassiert - und das in der Heimat seines Großvaters: Donald Trump wird kein Ehrenbürger der Gemeinde Kallstadt. In nicht einmal fünf Minuten hat der Gemeinderat des vorderpfälzischen Weinbauörtchens das Thema in seiner jüngsten Sitzung am Donnerstagabend abgehandelt. Die Kommunalpolitiker haben schließlich Wichtigeres zu tun.

Der Antrag der rechtspopulistischen Republikaner - der deutschen, nicht der amerikanischen - steht auf Punkt drei der Tagesordnung. Davor diskutieren die Gemeinderäte engagiert und ausführlich den Ausbau des örtlichen Breitbandnetzes. Und auch die Sanierung der Freinsheimer Straße - wo übrigens die Elternhäuser beider Trump'scher Großeltern stehen - ist mit dem knapp 300 000 Euro teuren Gemeindeanteil ein dickerer Brocken als der Wunsch der rheinland-pfälzischen Rechtsausleger-Partei, die Gemeinde möge doch bitte mit dem Pfund Trump wuchern, ihn zum Ehrenbürger erklären, obendrein noch eine Straße oder einen Platz nach ihm benennen und Gedenkschilder an die Wohnhäuser der Trump-Großeltern schrauben.

"Das Thema kann hier wirklich keiner mehr hören", sagt ein Besucher am Rande der Gemeinderatssitzung, der lieber ungenannt bleiben möchte. Nicht zuletzt deshalb bedient sich der Gemeinderat eines Kniffs, um ein für alle Mal allen Unsinnsideen dieser Art einen Riegel vorzuschieben. Die drei Fraktionen von SPD, CDU und FWG haben einen gemeinsamen Antrag unterzeichnet, der eine Grundsatzentscheidung darstellt. "Der Ortsgemeinderat macht von der Verleihung der Ehrenbürgerwürde auch weiterhin keinen Gebrauch" heißt es in dem Papier. Und man werde künftig nur Anträge auf die Verleihung der Ehrenbürgerwürde behandeln, wenn sie von einer im Gemeinderat vertretenen Fraktion unterstützt wird, erläutert Bürgermeister Thomas Jaworek.

Der Antrag geht einstimmig durch, ohne dass auch nur ein Politiker dazu das Wort wünscht. "Man wundert sich, wer alles solche Anträge stellen kann", gibt Jaworek dem Ansinnen der REPs noch mit auf den Weg zurück. Mit dem Grundsatzbeschluss ist eine Abstimmung über den eigentlichen Antrag zur Verleihung der Ehrenbürgerwürde gar nicht mehr notwendig.

Die rechtskonservative Partei hatte bereits im Dezember den Antrag an die pfälzische Gemeinde geschickt und auch überörtlich flächendeckend verteilt. Die Gemeinde Kallstadt hat noch nie einem Bürger die Ehrenbürgerwürde verliehen. Und Donald Trump wird auch nicht der erste sein. Selbst wenn er der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ist.