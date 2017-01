Datenabfrage über das Telefon

Rhein-Neckar. "Ich hab' mir gleich gedacht, dass der Anruf nicht von der Kriminalpolizei kommt. Der Mann hat mir ja eine richtige Räuberpistole von einer verhafteten Einbrecherbande erzählt, die meine Adresse und meinen Namen im Auto hatte. Wir sind doch nicht beim Tatort", erzählt Emilie Nagel (Name von der Redaktion geändert). Dann strafft die 76-Jährige die Schultern und schickt energisch hinterher: "Mit mir nicht! Ich habe gleich die Polizei angerufen, aber die echte."

Wie eine Heuschreckenplage

Die rüstige Rentnerin ist nicht die Einzige, die einen falschen Beamten am Telefon hatte: "Das überfällt uns gerade wie eine Heuschreckenplage", berichtet Christiane Kobus vom Polizeipräsidium Südhessen. Allein an einem Nachmittag seien 15 dieser Betrugsversuche gemeldet worden. "Und das sind ja nur die Leute, die Anzeige erstatten, die Dunkelziffer ist viel höher." Die Masche sei, mit leichten Abwandlungen, immer dieselbe: "Der angebliche Kriminalbeamte behauptet am Telefon, dass ein Zettel mit Adresse und Telefonnummer des Angerufenen bei einem Einbrecher sichergestellt worden ist und fragt in diesem Zusammenhang geschickt nach Wertgegenständen und Bargeld im Haus", schildert Kobus den modus operandi. Ziel sei es, dass die Opfer Geld und Schmuck an einen "Kollegen" des Anrufers übergeben.

Tipps der Polizei Selbst wenn die angezeigte Nummer tatsächlich die der Polizei sein sollte, bedeutet dies nicht, dass der Anrufer auch von der Polizei ist.

Die Polizei sowie andere Behörden oder Banken fordern niemals telefonisch zu Zahlungen auf. Schon gar nicht verlangen sie Überweisungen auf ausländische Konten.

Auf keinen Fall Kontodaten, Passwörter oder ähnlich sensible Informationen am Telefon weitergeben, auch wenn der Anrufer vorgibt, diese nur zum Abgleich zu benötigen.

Im Zweifel sollte man das örtliche Polizeirevier anrufen.

www.polizei-beratung.de

"Um die Echtheit des Anrufs zu untermauern, erscheint im Display die Notrufnummer 110 mit der entsprechenden Ortsvorwahl", berichtet Heiko Kranz vom Polizeipräsidium Mannheim, das seit November immer wieder solche Fälle aus der Quadratestadt, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis bearbeitet. In Heidelberg habe ein Betrüger nicht nur nach den Schließverhältnissen in der Wohnung gefragt, sondern sich auch noch nach den Konto- und Bankverbindungsdaten erkundigt.

"Deshalb sollte man niemals private Daten an Fremde weitergeben", mahnt der Sprecher. "In Neckargemünd hat ein falscher Polizist einer 79-Jährigen am Telefon vorgegaukelt, dass eine Betrügerbande ihr Konto gehackt hat und sie schleunigst ihr Geld abheben und einem Kollegen übergeben soll, ehe die Täter ihr komplettes Konto leerräumen", schildert Kranz eine weitere Variante.

"Um glaubwürdig zu wirken, sorgen die Täter mit Hilfe von Computerprogrammen dafür, dass auf dem Telefondisplay der Angerufenen die Nummern der entsprechenden Ämter oder Behörden angezeigt werden. Man nennt das ,Call ID Spoofing' - diese Masche ist auch bei uns bekannt", berichtet Sandra Giertzsch vom Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen. In Frankenthal versuchte ein Betrüger einen 72-Jährigen so dazu zu bewegen, Geld zu überweisen. "Der Herr Kommissar wollte mit der Scheinüberweisung angeblich eine türkische Bande überführen."

"Die übertragene Telefonnummer gaukelt den Menschen vor, dass die Polizei am Telefon ist, weil ja jeder die 110 kennt. Tatsächlich würde sich ein echter Beamter niemals über den Notruf melden, der ist nur dafür da, dass die Bürger uns jederzeit erreichen können", betont Kobus. Zielgruppe der Betrüger seien ältere Menschen: "Wie beim Enkeltrick haben wir es hier mit einer Art Call-Center von Kriminellen zu tun. Da sitzen die Ganoven nebeneinander und arbeiten sich systematisch durch das Telefonbuch", erklärt die Sprecherin. Damit seien sie auch gleich bei der richtigen Zielgruppe. "Die meisten jungen Leute stehen heute nicht mehr im Telefonbuch, viele haben gar keinen Festnetzanschluss, sondern nur ein Handy. Außerdem sind sie über Facebook, Twitter und Whatsapp gut vernetzt und haben vielleicht schon mal von ,Spoofing' gehört", so Kobus.

Hohe "Gewinnmargen"

Von wo aus die organisierten Banden agieren, sei ziemlich egal. "Sicher ist nur, dass Komplizen vor Ort sein müssen, die Geld und Wertsachen im Erfolgsfall bei den Opfern abholen können. "Die Gewinnmargen sind hoch. Wenn es einmal klappt, haben die Täter meistens gleich ein paar Tausend Euro erbeutet. Da können sie sich ein paar Fehlanrufe schon leisten."

Für Emilie Nagel ist die Sache indes klar: "Wenn man ein bisschen mitdenkt, merkt man gleich, ob ein Betrüger am Telefon ist. Und die 110-Nummer in meinem Telefondisplay ist mir sowieso nicht aufgefallen, ich hatte meine Lesebrille nämlich nicht auf."