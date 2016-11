Der heilige Martin saß in einem Wormser Kerker

Diese Skulptur zeigt den Heiligen Martin mit dem Bettler auf dem Rednerpult in der Wormser Martinskirche. An dieser Stelle soll er eingekerkert worden sein.

Worms. Heute feiert die christliche Welt den Martinstag mit zahllosen Umzügen. Es wird gezeigt, wie der römische Soldat seinen Militärmantel mit einem armen Bettler teilt. Zum 1700. Jahrestag seiner Geburt wird in Worms ganz besonders gefeiert. Schließlich hat der Heilige hier seinen Militärdienst quittiert und saß in einem Gefängnis, das der Legende nach an der Stelle der heutigen Martinskirche lag.

Kein archäologischer Nachweis

Wissenschaftlich nachweisen lässt sich das freilich nicht. "Wir haben an der Stelle noch nicht graben können", sagt Irene Spille vom Wormser Stadtarchiv. Die Kirche wird zum ersten Mal im zehnten Jahrhundert in einer Schenkungsurkunde erwähnt. Und den Kirchenboden hat noch kein Archäologe geöffnet. Deshalb müsse die Geschichte im Bereich der Legende bleiben, sagt Spille. Verbrieft ist allerdings durch historische Quellen, dass die historische Figur des Martin in Worms war - und zwar als Soldat eines römischen Heeres.

Hier soll der Gardeoffizier, der sich zu diesem Zeitpunkt bereits zum Christentum bekannt hatte, dem Kaiser Julian die Gefolgschaft in der Schlacht verweigert haben. Wie der Kölner Theologie-Professor Manfred Becker-Huberti schreibt, rief der Imperator vor dem Kampfeinsatz seine Soldaten einzeln zu sich, um ihnen das "donativum" zu übergeben - eine Kampf-Prämie. Diese Gelegenheit nahm Martin wahr, um seine Entlassung aus dem Militärdienst zu erbitten. Weil er sich als Christ nicht berechtigt sah, mit der Waffe zu kämpfen und Blut zu vergießen, wollte er auch keine Prämie annehmen. Deshalb soll er zum Kaiser gesprochen haben: "Bis heute habe ich Dir als Soldat gedient; erlaube, dass ich in Zukunft für Gott streite. Deine Prämie möge annehmen, wer kämpfen will. Ich bin ein Soldat Christi. Mir ist es nicht erlaubt, mit der Waffe zu kämpfen." Es kam der Legende nach zum Wortwechsel, der Streit endete für Martin im Wormser Kerker. Er sollte anderntags unbewaffnet den germanischen Feinden gegenübergestellt werden. Dazu sei es nicht mehr gekommen, weil sich die Germanen dem Kaiser ergaben. Deshalb wird die Martinsverehrung in Worms besonders groß geschrieben. Die Gemeinde betreibt etwa eine Kleiderbörse im Andenken an die Mantelteilung. "Das ist uns eine Verpflichtung", sagt Dom-Propst Tobias Schäfer. Außerdem finden sich allerlei Martins-Darstellungen in der Kirche: im Altar des Künstlers Gustav Nonnenmacher, als Mosaik über dem Nordportal oder als Figur des Heiligen und des Bettlers auf dem Rednerpult.

Besonders in Ehren hält die Gemeinde die Reliquie, die der Bischof von Tours den Wormsern in den 60-er Jahren schenkte. In einem Glas ist ein Knochensplitter des Heiligen Martin eingelassen. Dies wird gezeigt, wenn am Wochenende das Patrozinium gefeiert wird, unter anderem mit einem Orgelkonzert heute und einer aufwendigen Illumination der Kirche in den Abendstunden von Freitag bis Sonntag. bjz