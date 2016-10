Die Stimmung ist so düster wie der grau-schwarz verdunkelte Himmel am Tag der Katastrophe. Die BASF trauert, mit ihr die Stadt Ludwigshafen und die Region. Es ist der Tiefpunkt eines von Pannen überschatteten Jahres - und es ist der Zeitpunkt, an dem das Unternehmen noch klarer Stellung beziehen muss als bisher.

Das Werksgelände in Ludwigshafen ist zehn Quadratkilometer groß. Rund 39 000 Menschen arbeiten hier, fast 3000 Kilometer Rohrleitungen (ungefähr die Entfernung in Luftlinie von Ludwigshafen nach Jerusalem) schlängeln sich zwischen den rund 2000 Gebäuden und 110 Produktionsbetrieben hindurch. Täglich treffen 2100 Laster, 400 Eisenbahnwaggons und 20 Schiffe ein. Damit die Güter an die richtigen Stellen gelangen, durchqueren 106 Kilometer Straße und 230 Kilometer Schiene das Gelände.

Diskussionen über Sicherheit

Die Daten sind beeindruckend. Und wer das Werk besichtigt, staunt, dass trotz Größe und Betriebsamkeit alles doch irgendwie funktioniert. Anders ausgedrückt: Die BASF macht offensichtlich sehr viel richtig, um die komplizierte Produktion mit hochsensiblen, oft lebensgefährlichen chemischen Stoffen möglichst sicher und effizient am Laufen zu halten. Das ist nur möglich, wenn ein Rädchen ohne Knirschen und Reiben ins andere greift - an jedem Tag des Jahres, 24 Stunden lang.

Insofern genießt das Unternehmen an seinem Standort Ludwigshafen zu Recht einen enormen Vertrauensvorschuss. Die Bürger hinter den Werkszäunen, die Verwaltung, die Städte in der Nachbarschaft - sie alle stehen dem Wirtschaftsmotor der Region schon immer eher wohlgesonnen gegenüber. Eine sehr gut funktionierende Symbiose, wenn man so will.

So war es bisher.

Dann kam 2016, das Jahr der Pannen, Zwischenfälle - und der Katastrophe. Ein Pechjahr? 2016 als ein solches zu bezeichnen, fühlte sich bislang schon seltsam genug an. Dafür war die Zahl der "Umweltereignisse" - wie sie die BASF selbst nennt - zu groß. Seit Montag allerdings, seit der tödlichen Explosion, verbietet sich der Ausdruck "Pechjahr" komplett. Er würde suggerieren, dass nur höhere Mächte und dumme Zufälle im Spiel waren.

Das aber scheint zumindest für die kleineren Vorfälle in diesem Jahr nicht zuzutreffen: Viele Aniliner diskutieren schon seit längerem über das Thema Sicherheit, das aus Spargründen vernachlässigt werde. Von minderwertigen Materialien an der neuen TDI-Anlage ist die Rede, von defekten Pumpen, verrosteten Rohrleitungen, gebrochenen Schweißnähten.

Mit dem aktuellen Unglück hat dies erst einmal nichts zu tun, richtig. Und dennoch: Es sind Fingerzeige, dass sich trotz aller Beteuerungen Probleme eingeschlichen haben. Sind es wirklich nur solche, die das Unternehmen kommuniziert: schlechte Qualität von Zulieferern beispielsweise? Oder steckt doch mehr dahinter?

Klare Aussagen, Vertrauen. Darum geht es. Das sollte auch BASF-Boss Kurt Bock wissen. Arbeitsteilung hin oder her - im Katastrophenfall muss der Chef persönlich vor Kameras und Mitarbeiter treten. Nichts gegen die Kompetenzen von Arbeitsdirektorin Margret Suckale - aber Bocks Wegducken ist ungeschickt und dem Ernst der Lage in keiner Weise angemessen.