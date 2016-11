Deutschlandweit einmalig

Annika (6) hat den Krebs überstanden. Mit ihren Eltern Christine Obieglo und Hagen Gräßer freute sie sich am Mittwoch über die Spende von Diemar Hopp (M.) für das Kindertumorzentrum - und über Maskottchen der TSG 1899 für sich und ihren Bruder.

Heidelberg. Zwischen Kinderklinik und Nationalem Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) entsteht das erste deutsche Kindertumorzentrum (KiTZ). Dietmar Hopp hat für den Neubau im Neuenheimer Feld 20 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Ab 2017 soll es innerhalb von zwei Jahren gebaut werden. Fragen und Antworten zu der neuen Einrichtung:

Wie groß wird das Kindertumorzentrum und wer arbeitet hier?

Das KiTZ soll 5000 Quadratmeter groß werden und hier werden etwa 100 Menschen arbeiten - Ärzte, Pfleger, Psychologen und Verwaltungskräfte. Getragen wird das Zentrum von der Heidelberger Universitätsklinik und dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ).

Dietmar Hopp Stiftung Die Dietmar Hopp Stiftung ist 1995 gegründet und mit einem dicken Aktienpaket des Firmengründers gefüttert worden. Rund 550 Millionen Euro flossen in soziale und medizinische Projekte seit Stiftungsgründung. Rund 200 Millionen Euro: So groß ist das Volumen ausgezahlter oder zugesagter Spenden für Heidelberg. Die 20 Millionen Euro für das Kinder-Tumorzentrum sind die größte Einzelspende Hopps bislang. Ganze Familie benötigt Betreuung Wenn ein Kind an Krebs erkrankt, ändert sich für die Familie alles: Christine Obiego (45) und Hagen Gräßer (51) haben diese Erfahrung gemacht. Ihre Tochter Annika (6) erkrankte mit zweieinhalb Jahren an einer Leukämie. Heute gilt das Mädchen als geheilt und kann ein ganz normales Leben führen. Eine Lungenentzündung, die trotz Antibiotika nicht ausheilen wollte, machte der Kleinen zu schaffen. "Schließlich war sie zu schlapp, eine Treppe hochzugehen", erinnert sich die Mutter. Das Kind wurde stationär in der Heidelberger Kinderklinik aufgenommen. Nach mehreren Tests hing die Diagnose Leukämie bleischwer in der Luft. Der behandelnde Arzt machte den Eltern Mut, da es sich um eine gut behandelbare Form handelte. Nachzwei Wochen auf der Intensivstation und den Chemotherapien ging die Behandlung engmaschig ambulant weiter. "Immer wieder rückten wir mit dem Köfferchen ein, weil zum Beispiel Fieber auftrat", erinnert sich der Vater an 30 bis 40 Termine in der Kinderklinik. Gesprächstherapie, Sportangebote: "Wir haben jede Hilfe sehr zu schätzen gewusst und dankbar angenommen", erzählt die Mutter. "Ich habe die Nachtschichten übernommen aber quasi nie geschlafen", beschreibt Gräßer einen anderen Aspekt der Belastung. Neben der Sorge um das kranke Kind sollte der ältere Bruder nicht zu kurz kommen. Er war oft in der Klinik dabei und wurde mitbetreut. miro [mehr...]

Gibt es solch ein Kindertumorzentrum schon irgendwo?

In Deutschland wird es das erste Kindertumorzentrum sein. In Utrecht (Niederlanden) entsteht gerade das "Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie". Der Heidelberger Experte für Hirntumore bei Kindern, Professor Stefan Pfister, hatte ein Angebot, dorthin zu wechseln. Nun ist er einer von drei Direktoren, die das KiTZ in Heidelberg leiten.

Was kostet es und wer bezahlt den Neubau?

Von den Baukosten in Höhe von 40 Millionen Euro sind bislang drei Viertel gedeckt. 20 Millionen Euro, also die Hälfte der Investitionssumme, stellt die Dietmar Hopp Stiftung zur Verfügung. "Der Kampf gegen den Krebs ist eine wichtige Motivation meiner Stiftungsarbeit", erklärt der Gründer: "Die Vorstellung, meine Söhne könnten an Krebs erkranken, war schon als junger Vater unerträglich. Es bewegt mich, dass ich die Einrichtung eines hoch spezialisierten Zentrums mit auf den Weg bringen kann." Die Universitätsklinik mit ihrem Leitenden Ärztlichen Direktor Guido Adler muss nach weiteren Sponsoren Ausschau halten. Das Land beteiligt sich nicht. Hoffnungen richten sich nach Berlin.

Ist das KiTZ ein weiteres Krankenhaus?

In gewisser Weise ja, denn für die vollstationäre Behandlung der kleinen Patienten wird es 24 Betten geben. Zwölf Betten sind in der Tagesklinik vorgesehen, außerdem gibt es ambulante Behandlungsplätze. Im KiTZ wird aber nicht nur behandelt, sondern auch geforscht. So können die jungen Patienten schnell von aktuellen Forschungsergebnissen und neuentwickelten Medikamenten profitieren.

Hat sich damit die Aufstockung der Kinderklinik erledigt?

Nein. Vor einem Seitengebäude der 2008 eingeweihten Angelika-Lautenschläger-Kinderklinik steht sogar bereits ein Kran. Dietmar Hopp hat für die Aufstockung zwölf Millionen Euro bereitgestellt. In die neue Etage soll die Kinderchirurgie einziehen.

Wie viele krebskranke Kinder werden in Heidelberg behandelt?

Pro Jahr kommen etwa 3000 Mädchen und Jungen zur Behandlung her, zwischen 80 und 100 Neuerkrankungen gibt es pro Jahr. Bislang ist die Kinderonkologie auf fünf Standorte verteilt - vier auf dem Campus im Neuenheimer Feld und das EMBL auf dem Königstuhl. Die Zahl der Kinder, die für eine ärztliche Zweitmeinung vorgestellt werden, ist laut Professor Andreas Kulozik, dem Ärztlichen Direktor der Klinik für Kinderheilkunde III, schon jetzt sehr hoch und werde noch steigen, weil Heidelberg international renommiert sei.