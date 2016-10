Die letzte Fahrt geht ins Museum

Rhein-Neckar. Schon seit 2012 rückt es nicht mehr aus. Nun legt es aber letztmals ab, um dann zum Museumsstück zu werden - das 50 Jahre alte frühere Mannheimer Feuerlöschboot. Es startet am Samstag zu seiner letzten Fahrt. Sie führt nach Speyer, wo das Auto- und Technik-Museum es als Exponat aufnimmt und künftig ausstellt.

Eigentlich sollte es verschrottet oder an ein osteuropäisches Land verkauft werden - darüber dachte man zumindest im Mannheimer Rathaus nach. Doch bei der Feuerwehr gab es dagegen heftigen Widerstand, denn zu viele Erinnerungen sind mit dem Feuerlöschboot verbunden. Rolf Götz stellte dann den Kontakt zu dem privaten Museum in Speyer her. Der Mannheimer Unternehmer und Reserveoffizier der Marine ist das einzige Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr, das als Schiffsführer das Löschboot steuern durfte. Er überzeugte Hermann Layher, Vorsitzender des Trägervereins des Speyerer Museums, dass das Mannheimer Feuerlöschboot prima in die Sammlung - zu dem ja auch ein U-Boot, ein Seenotrettungskreuzer und historische Feuerwehrfahrzeuge gehören - passen würde.

2012 abgelöst

Knapp 50 Jahre war "Florian 1/78", so der Funkrufname, auf Rhein und Neckar unterwegs, rund 4700 Einsätze absolvierte das Löschboot. Mit dem Segen der beiden Stadtdekane Karl Jung und Ralph Hartmann wird es am Samstag um 10.45 Uhr an seinem alten Liegeplatz im Mühlauhafen von Mannheims Erstem Bürgermeister Christian Specht, Feuerwehrleuten, Mitgliedern der Jugendfeuerwehr, Polizei und Hafenamt verabschiedet.

Das alte Löschboot war 1966 gebaut worden. Längst musste es mit Stahlplatten am kaputten Rumpf verstärkt werden, Ersatzteile gab es nur noch aus dem Museum oder sie wurden von Feuerwehrleuten in der eigenen Werkstatt gebaut. Doch es dauerte lange, bis die Finanzierung eines Nachfolgemodells stand. Im August 2012 wurde es dann abgelöst durch die 2,5 Millionen Euro teure "Metropolregion 1". Die Bundesländern Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, die BASF sowie der Arbeitgeberverband Chemie haben sie - ein Novum - grenzüberschreitend gemeinsam finanziert.