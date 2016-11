Die Pfalz lockt mit rund 100 Weihnachtsmärkten

Neustadt. Wer sich bei Advents-, Nikolaus- und Weihnachtsmärkten auf das Christfest einstimmen will, hat auch in diesem Jahr in der Pfalz die Qual der Wahl: Rund hundert solche Märkte finden hier statt - manche jeden Tag, andere nur an den vier Advents-Wochenenden oder gar nur an einem oder zwei Tagen. Ein Auszug aus dem Angebot:

Speyer: Besonders versessen auf Glühwein, Waffeln und andere köstliche Leckereien unter freiem Himmel ist man seit Jahren in Speyer. Dort dauert der gestern eröffnete Weihnachtsmarkt sieben Wochen - bis zum 8. Januar 2017. Spektakuläre Höhepunkte: Zweimal wird das "Altpörtel in Flammen" präsentiert - am 30. November und 15. Dezember jeweils um 19.30 Uhr rieselt ein mächtiger "Sternenregen" von dem alten Stadttor auf die Straße.

Neustadt: Hier werden gleich zwei Märkte angeboten. Anspruchsvoll ist die Präsentation des "Kunigundenmarktes" an den vier Advents-Wochenenden jeweils von Freitag bis Sonntag im Michel'schen Hof, dem Hof der Vizedomei und im Innenhof des Barock-Rathauses. Verbunden werden die drei historischen Höfe vom Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz, wo vom 21. November bis 22. Dezember nach Pfälzer Art wie kaum anderswo geschlemmt wird.

Bad Dürkheim: In der Kurstadt wurden im Jahr 1038 in einer Synode die vier Adventssonntage von den Kirchenoberen festgelegt - das feiert man nun nach jahrelanger Pause an den vier Wochenenden jeweils von Freitag bis Sonntag mitten in der Stadt.

Deidesheim: Ebenfalls an den vier Wochenenden zieht sich eine "Himmlische Meile" mit über hundert Ausstellern - meist Kunsthandwerkern - vom Historischen Rathaus zum Bahnhof. Dazu gibt es zudem in den Kirchen Konzerte und für die Kinder ein Sonderprogramm.

Elmstein: Mit dem "Kuckucksbähnel" kann man sich am 26./27. November, 3./4. Dezember, 6. Dezember und 10./11. Dezember unter Dampf setzen lassen und durch das romantische Elmsteiner Tal ins "Weihnachtsdorf" Elmstein fahren.

Großkarlbach: Hier wird vom 25. bis 27. November im Ambiente von alten Mühlen an der Kändelgasse gefeiert (Freitag ab 17 Uhr, Samstag ab 16 Uhr und Sonntag ab 15 Uhr).

Freinsheim: Noch romantischer wird es in der historischen Altstadt von Freinsheim: An den vier Advents-Wochenenden lädt der Weihnachtsmarkt zum Rundgang an der Stadtmauer.

Haßloch: "Tausend Lichter" lassen an den kommenden vier Wochenenden den Markt in Haßloch erstrahlen und machen ihn zu einem der stimmungsvollsten der Region.

Weitere Märkte: Die kleine Gemeinde Asselheim kündigt für den 26. und 27. November "Lichterglanz" an. Der "Advent" im benachbarten Sausenheim geht unters Dach - er findet am 18. Dezember in der Zehntscheune statt.

In die freie Natur geht es vom 25. bis 27. November im Kohlbachtal westlich von Lambrecht - dorthin muss man vom Helmbachweiher aus drei Kilometer laufen. Einen kleinen Fußmarsch erfordert auch der "Weihnachtsbazar mitten im Gemeindewald" von Dudenhofen (11. Dezember), während man mit Pendelbussen von Neustadt aus recht bequem zur "Waldweihnacht" in Johanniskreuz (10./11. Dezember) gelangt. Eine kleine Wanderung ist dagegen am 11. Dezember zum Mittelalterlichen Weihnachtsmarkt auf der Burgruine Landeck bei Klingenmünster angesagt.

Einen exakten Terminplan mit Öffnungszeiten der Weihnachtsmärkte kann man bei der Pfalz.Touristik in Neustadt (Tel. 06321/ 3 91 60) anfordern. rs