Die Schwester schweigt

Frankenthal. Am Landgericht Frankenthal ist gestern der Prozess um die tödlichen Messerstiche eines 23-jährigen Afghanen gegen einen 20-jährigen Landsmann im Juni am Angelhofer Altrhein zwischen Speyer und Otterstadt weitergegangen. Am dritten Verhandlungstag waren Schwester und Mutter des Angeklagten im Zeugenstand. Beide wollten jedoch keine Angaben machen.

Die Staatsanwaltschaft hatte Karim S. aus Speyer (Namen geändert) vorgeworfen, Mehmet N. in "völlig übersteigertem Ehrgefühl" mit zwei Messerstichen in den Hals getötet zu haben, da dieser eine Beziehung mit seiner Schwester Nila S. hatte. Die Verteidigung hatte die Tat zwar eingeräumt, dem Vorwurf des Ehrenmordes aber widersprochen. Die Stiche seien tragische Folge eines Streits der Männer gewesen.

Die Auslöserin dieses Zwists, die 18-jährige Nila S., ließ gestern gleich zu Beginn verlauten, dass sie sich nicht äußern wolle. Anschließend nahm sie im Zuschauerraum zwischen ihren Eltern Platz.

Ohne Gefühlsregung

Als eine Polizeibeamtin vom Chatverkehr berichtete, den Nila S. nach der Auswertung der Handy-Protokolle mit dem Opfer gehabt haben soll, verzog sie keine Miene. Und auch beim Gutachten der Sachverständigen Katrin Uebbing von der Mainzer Rechtsmedizin war bei ihr keine Gefühlsregung zu erkennen.

Danach "gab es eine Einstichwunde links des Kehlkopfs und eine rechts davon", so Uebbing. Beide seien exakt 2,6 Zentimeter lang gewesen. Links wurde die äußere Halsschlagader durchtrennt. "Daher ist davon auszugehen, dass es der zweite und tödliche Stich war", sagte die Expertin. Eine solche Verletzung führe zu starkem Blutverlust und mache das Opfer binnen Sekunden handlungsunfähig. "An den Händen haben wir Schnitte gefunden, die auf Abwehr hindeuten", sagte Uebbing.

Die Verletzungen passten zur Erklärung, die Karim S. am ersten Verhandlungstag verlesen ließ, und nach der es ein Gerangel um das Messer gab. Auch, dass die Stiche erfolgten, als sich Mehmet N. auf S. stürzte, erschien der Sachverständigen plausibel. Daher veranlasste Verteidiger Steffen Lindberg einen rechtlichen Hinweis der Vorsitzenden Richterin Alexandra Ulrich: Neben dem Vorwurf des Mordes komme inzwischen auch der Tatbestand des Totschlags in Frage. Der Prozess wird am 9. Dezember fortgesetzt.