Dom erstrahlt zum Fest neu

Untereinander vernetzte LED-Strahler beleuchten künftig den Speyerer Dom. Durch eine zentrale Steuerung kann die Helligkeit jetzt auch auf verschiedene Nachtzeiten und Lichtverhältnisse angepasst werden. © venus

Speyer. Pünktlich zum vierten Advent erstrahlt der Speyerer Dom in neuem Glanz. Die lange geplante Außenbeleuchtung ist fertiggestellt und wurde gestern Abend in Teilen probeweise eingeschaltet. Ab Sonntag soll die Lichtanlage die Kathedrale dann dauerhaft und vollständig ab Einbruch der Dunkelheit in Szene setzen. "Ich freue mich sehr, dass der Dom noch vor Weihnachten eine maßgeschneiderte Beleuchtung erhält, die ästhetisch und technisch auf dem neusten Stand ist", sagt Domkustos Peter Schappert beim Ortstermin.

Zentral gesteuert

Seit 2011 hatte es die Pläne gegeben, dem romanischen Bauwerk eine angemessenere, modernere Illumination zu verpassen. Bei einem Wettbewerb zur Neugestaltung setzte sich das Ingenieurbüro Bamberger aus Pfünz bei Eichstätt durch. Ziel der neuen Anlage sei es, die plastische Wirkung der Baukörper kontrastreicher hervorzuheben. Dafür wurden Bodenstrahler und Flächenleuchten sowohl im Außenbereich als auch in den Türmen installiert. Die Beleuchtung an den Außenwänden ist neuerdings durch ausgeschnittene Rasterfolien auf den Strahlern individuell an den jeweiligen Bereich angepasst.

"Durch neue Leitungen und eine Glasfaserverkabelung im Außenbereich konnten die LED-Strahler untereinander vernetzt werden", teilt eine Sprecherin des Domkapitels mit. "Dadurch kann die Beleuchtung nun zentral gesteuert und somit an Nachtzeiten und die entsprechenden Lichtverhältnisse angepasst werden", sagt sie. Nach der erstmaligen Probebeleuchtung am 15. November (wir berichteten) erfolgte in den vergangenen vier Wochen die Feinjustierung der Anlage.

Die Kosten für das gesamte Projekt belaufen sich auf 380 000 Euro und wurden aus zwei Einzelspenden von Isolde Laukien-Kleiner und Manfred Fuchs gestemmt. Einen weiteren Teil steuerte die Europäische Stiftung Kaiserdom zu Speyer bei. Für Manfred Fuchs, den langjährigen Vorsitzenden der Stiftung und Ehrenbürger der Stadt Mannheim, war es das letzte Projekt, das er aktiv mitgetragen hat. Gestern wurde er in kleinem Kreise in den Räumen des Stifterbüros aus seinem Amt verabschiedet. "Für mich ist die neue Außenbeleuchtung eines der wichtigsten Ziele, das wir lange verfolgt haben", sagt der ehemalige Vorstandsvorsitzende des Chemiekonzerns Fuchs Petrolub. "Man kann es als eine Art Abschiedsgeschenk betrachten."

Bischof Karl-Heinz Wiesemann würdigte Fuchs als einen hervorragenden Unternehmer und einen Mann mit hohem Kunstverstand. "Er hat die Stiftung in den vergangenen Jahren entscheidend vorangebracht", sagt er bei der Verabschiedung.

Frankenberg übernimmt

Dass Manfred Fuchs das Amt des Vorsitzenden der Stiftung vor zehn Jahren überhaupt übernahm, war nicht selbstverständlich. "Ich hatte meiner Frau versprochen, keine zeitintensiven Positionen mit Verantwortung mehr anzunehmen", erzählt der 77-Jährige. Doch die Faszination des Doms sei zu groß gewesen. "Ich habe mich schon in der Jugend dafür begeistert", sagt er. So steckte er in anderen Bereichen zurück und leitete fortan die Stiftung.

Deren vorrangiges Ziel sei es, ein Bewusstsein - vor allem bei jungen Leuten - für die Kathedrale zu schaffen, die schon seit mehr als 1000 Jahren in Speyer steht, erklärt Geschäftsführer Karl-Markus Ritter. Dafür überlege man sich immer wieder Projekte, wie aktuell die neue Außenbeleuchtung, für die dann Spenden gesammelt werden. "Derzeit werden auch alte Wandbilder restauriert, die vor Generationen irrsinnigerweise abgeschlagen wurden", so Ritter. Im kommenden Jahr sollen diese dann im Dom ausgestellt werden. Die Stelle des Vorsitzenden der Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer übernimmt ab Januar 2017 der ehemalige Rektor der Mannheimer Universität, Peter Frankenberg.