Domnapf-Füllung, Glaubensfeuer und Theaterstück

Beim Domweihfest 2011 wurde der Domnapf zuletzt gefüllt. © Venus

Speyer. "Leicht hätte die Napoleonische Zeit das Ende des Bistums bedeuten können. Dass Speyer noch einmal eine Chance bekommen hat und wir 2017 die Wiedergründung vor 200 Jahren feiern können, verdanken wir nicht zuletzt dem Dom", erzählt der Leiter des Bistumsarchivs, Thomas Fandel, mit einem Augenzwinkern. Was die Diözese für den Geburtstag und darüber hinaus plant, haben die Verantwortlichen jetzt vorgestellt.

Das Jubiläum an Pfingsten steht unter dem Leitwort "Seht, ich mache alles neu" aus der Offenbarung des Johannes. "Diese Verheißung hat sich in den vergangenen zwei Jahrhunderten für das Bistum gleich mehrfach erfüllt", betont Bischof Karl-Heinz Wiesemann. So sei der Start nach dem dramatischen Untergang des alten Fürstenbistums "äußerst schwierig" gewesen: "Alle Klöster aufgelöst, keine wirtschaftlichen Grundlagen vorhanden, schlecht ausgebildete Seelsorger, unmotivierte Bischöfe und der Dom war in einem desolaten Zustand", blickt Fandel in die nicht sehr gute alte Zeit zurück. Einzig die ersten aus der Pfalz stammenden Bischöfe Johannes von Geissel und Nikolaus von Weis hätten sich mit Speyer identifiziert und die Wende zum Besseren gebracht.

Bunte Installation im Dom

Die bewegte Geschichte ist Thema des Theaterstücks, das das Herxheimer Chawwerusch Theater im Auftrag des Bistums entwickelt. "Premiere ist am 12. Mai in Edenkoben, danach tourt es durch die Dekanate und ist am Pfingstmontag in Speyer zu sehen", berichtet Kanzleidirektor Wolfgang Jochim.

Mit dem Glaubensfeuer - einer multimedialen Licht-Klang-Installation im Dom - starten die Feierlichkeiten am Pfingstsonntag, 4. Juni. Viele Schaulustige wird nach Jochims Einschätzung die Füllung des steinernen Domnapfes anziehen, der zuletzt zur Feier der 950. Domweihe im Salierjahr 2011 mit 1400 Litern Pfälzer Wein bestückt worden war. Nach dem Pontifikalamt, das auf Großbildleinwänden in die Seitenschiffe und in den südlichen Domgarten übertragen wird, soll der Wein an die Teilnehmer der Jubiläumsfeier ausgeschenkt werden. "Beim letzten Mal war er innerhalb von einer Stunde leer", so Jochim.

Im Hinblick auf den 500. Jahrestag des Thesenanschlags von Martin Luther betont Wiesemann: "Wir feiern die Erinnerung an die Reformation als Christusfest im ökumenischen Geist und in der Freude über das gewachsene Miteinander." Auftakt ist ein gemeinsamer Gottesdienst am Sonntag, 15. Januar, 16 Uhr, im Dom. Weitere Schwerpunkte 2017 sind laut Generalvikar Franz Jung Bauprojekte wie der Umzug des Diözesan-Caritasverbandes, die barrierefreie Erschließung des Hauptgebäudes am Domplatz sowie die Einweihung des umgebauten Priesterseminars am 6. Mai.

Was den Haushalt angeht, rechnet Finanzdirektorin Tatjana Mast mit leicht sinkenden Kirchensteuereinnahmen. So stehen Ausgaben von 155 Millionen Euro 148 Millionen Einnahmen gegenüber. Die Lücke soll durch Rücklagen geschlossen werden. Gekürzt werde nirgendwo. Von den Ausgaben entfallen knapp 60 Prozent auf die Pfarreien und Gemeinden.