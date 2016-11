Rauenberg. Ein 54-Jähriger, der in dringendem Verdacht steht, gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen zu haben, befindet sich in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag gemeinsam mitteilten, wurden bei dem Verdächtigen im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle auf der A 6 insgesamt mehr als drei Kilogramm Amphetamin, 300 Gramm Kokain und 700 Gramm Ecstasy-Tabletten entdeckt. Die Fahrzeugkontrolle fand bereits vor etwa zwei Wochen an der Anschlussstelle Rauenberg statt.

Daraufhin wurde der Verdächtige dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, der Haftbefehl gegen den 54-Jährigen erließ. Der Mann muss sich nun wegen Verbrechen nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten. Er befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt, die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei dauern an. (gbr/pol)