Drei Schwerverletzte bei Kreuzungscrash auf der L598

Sandhausen. Drei Schwerverletzte und ein Schaden von rund 30 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagvormittag an der Kreuzung L 598/K 4156. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 55-jähriger Autofahrer von der Kreisstraße aus Richtung St. Ilgen kommend in die Kreuzung ein und kollidierte dort mit dem Fahrzeug eines 43-Jährigen, der auf der L 598 in Richtung Walldorf unterwegs war. Bei dem Zusammenprall überschlug sich das Auto des 55-Jährigen und kam auf der Seite liegend auf einer Verkehrsinsel zum Stehen.

Der Fahrer und seine 52-jährige Beifahrerin wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Sandhausen aus dem Auto befreit. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurden die Verletzten mit Rettungsfahrzeugen in Kliniken gebracht. Die beiden Fahrzeuge wurden sichergestellt. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen, damit der Unfallhergang geklärt werden kann. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0621 174 4140 bei der Verkehrspolizei in Heidelberg zu melden. (pol/kris)