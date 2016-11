Drei Schwerverletzte bei Unfall auf A5

Dossenheim/Schriesheim. Bei einem Unfall auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Dossenheim und Schriesheim/Ladenburg sind am Mittwoch drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah ein 84-jähriger Autofahrer ein Stauende und prallte auf das Fahrzeug eines 61-Jährigen. Der 84-jährige und der 61-jährige Autofahrer wurden in Kliniken eingeliefert. Die 84-jährige Beifahrerin im Fahrzeug des mutmaßlichen Unfallverursachers kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik.

Zur Bergung der Verletzten und der Fahrzeuge war die Freiwillige Feuerwehr Dossenheim im Einsatz. Die Autobahn in Richtung Frankfurt blieb für mehr als eine Stunde bis gegen 13.50 Uhr voll gesperrt. Derzeit wird der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Nach dem Unfall bildete sich ein Stau von rund fünf Kilometern Länge, mittlerweile sind es nur noch rund drei Kilometer.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall total beschädigt. Der Sachschaden beträgt rund 20.000 Euro. (pol/kris)