Drei Tote bei Bränden in Fachwerkhäusern

Beerfelden. Volkmarsen/Beerfelden (dpa/lhe) - Bei zwei Wohnhausbränden in Hessen sind ein Rentnerpaar und ein 51 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Der 75-Jährige und seine 70-jährige Frau starben in der Nacht zum Montag bei einem Feuer in Nordhessen. Der Mann wollte sich mit einem Sprung aus einem Giebelfenster in fünf Meter Höhe noch retten, wie die Polizei mitteilte. Er starb im Krankenhaus. Seine Frau wurde tot im Schlafzimmer gefunden. Das Feuer war aus zunächst unbekanntem Grund im Dachstuhl des alten Fachwerkhauses in Volkmarsen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) ausgebrochen. Die drei Hunde des Ehepaars überlebten.

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses im Odenwaldkreis kam ein 51-jähriger Bewohner ums Leben. Das Feuer in dem Fachwerkhaus in Beerfelden wurde am frühen Montagmorgen gemeldet, vier weitere Menschen erlitten nach Polizeiangaben Rauchgasvergiftungen. Die Rettungskräfte brachten insgesamt 38 Bewohner des alten Gasthauses in Sicherheit. Die Brandursache sei noch unklar, da das Gebäude möglicherweise einsturzgefährdet sei, sagte eine Sprecherin der Polizei. Bevor die Beamten die Brandursache genau untersuchen können, muss das Gebäude sicher abgestützt sein. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa eine halbe Million Euro. Bereits am Sonntag verletzten sich in Darmstadt und in Mittelhessen bei Bränden drei Frauen, die Ursache war am Montag jeweils noch unklar. Bei einem Feuer in einer Crêpes-Bude auf dem Darmstädter Weihnachtsmarkt wurden zwei Mitarbeiterinnen leicht verletzt. Die 36-Jährige und die 47-Jährige wurden ins Krankenhaus gebracht. Wie die Einsatzkräfte berichteten, war das Feuer in der Bude ausgebrochen und hatte schnell auf zwei weitere Hütten und den Anhänger übergegriffen. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 100 000 Euro. Auch im mittelhessischen Fronhausen kam es am Sonntag zu einem Brand in einem Wohnhaus. Die 61 Jahre alte Bewohnerin erlitt dabei schwere Verletzungen.