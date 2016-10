Drei von vier Spuren gesperrt

Rhein-Neckar. An der Überführung der Verbindungsstraße über die A 656 bei Seckenheim im Bereich des Maimarkts muss ein beschädigtes Betonfertigteil ausgetauscht werden. Daher werden am Sonntag, 23. Oktober, von 6 bis 18 Uhr drei der vier Fahrspuren auf der Autobahn zwischen Kreuz Mannheim und Anschlussstelle Neckarau im Baustellenbereich in Richtung Mannheim gesperrt.

Dabei wird der gesamte Verkehr von der A 6 und der A 656 kommend in Richtung Mannheim auf einem Fahrstreifen an der Baustelle vorbeigeführt. In derselben Fahrtrichtung muss die Autobahn 6565 zudem am Vormittag und am Nachmittag für jeweils 15 Minuten für den gesamten Verkehr gesperrt werden, teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe mit. In der Gegenrichtung stehen alle Fahrspuren zur Verfügung. Auf der A 6 soll für den Verkehr in Richtung Mannheim eine Umleitung ausgeschildert werden.

Betonträger beschädigt

Im September waren in der betroffenen Überführung vier Betonfertigteile während einer Vollsperrung der A 656 eingehoben und montiert worden (wir berichteten). Bei weiteren Arbeiten an der Überführung hatten Experten dann festgestellt, dass eines dieser neuen Teile beschädigt ist. Dieser Träger muss nun am Sonntag ausgebaut und durch einen neuen ersetzt werden. scho